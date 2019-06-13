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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на вокзале и двух станциях метро в Москве

14.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Экстренные службы Москвы проверяют информацию об угрозе взрывов на Белорусском вокзале, а также на станциях метро «Белорусская» и «Арбатская», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Неизвестный сообщил в полицию об угрозе взрыва на станциях метро «Белорусская» Замоскворецкой линии, «Арбатская» Арбатско-Покровской линии и на Белорусском вокзале. Экстренные службы проверяют все три объекта на предмет минирования, для этого применяются в том числе кинологи с собаками», — сказал собеседник агентства. При этом все три транспортных объекта работают в штатном режиме.

С начала года неизвестные неоднократно сообщали о минировании ряда объектов инфраструктуры в Москве и Подмосковье. Все сообщения проверяли оперативные службы, взрывных устройств нигде обнаружено не было.

 
 
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Экстренные службы Москвы проверяют информацию об угрозе взрывов на Белорусском вокзале, а также на станциях метро «Белорусская» и «Арбатская», сообщает...
 
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