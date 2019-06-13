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В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5
14.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщает ТАСС.
Землетрясение было зафиксировано сегодня. По данным Геологической службы США, эпицентр стихии находился в 79 км к западу от города Кокимбо, его очаг залегал на глубине 10 км. В этом городе проживает около 160 тыс. человек.
Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Угрозы цунами нет.
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У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщает ТАСС. Землетрясение было зафиксировано сегодня. По данным Геологической службы США, эпицентр...
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