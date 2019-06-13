Дипломы и тарифы. Что изменилось в белорусском законодательстве в мае

Источник материала: Аргументы и факты

С нашим дипломом - хоть в Китай. ©

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Образование

23 мая 2019 года было подписано Соглашение между Правительствами Беларуси и Китая о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях.

- Соглашение в том числе распространяется на аттестат об общем среднем образовании, дипломы о профессионально-техническом, среднем специальном и высшем образовании (диплом бакалавра), диплом магистра, кандидата наук и доктора наук, выдаваемые Беларусью.

По словам эксперта, в соответствии с Соглашением обладатель белорусского аттестата об общем среднем образовании, диплома о профессионально-техническом и среднем специальном образовании (выданного до 1 сентября 2011 года) имеет право подавать заявление на поступление и обучение по образовательным программам неуниверситетского высшего образования и бакалавриата в Китае.

Обладатель диплома о среднем специальном образовании, выданного Беларусью после 1 сентября 2011 года, имеет право подавать заявление на поступление и обучение по образовательным программам бакалавриата в Китае.

- Китайская сторона признает диплом магистра, выдаваемый Республикой Беларусь. Обладатель данного диплома имеет право подавать заявление на поступление и обучение по образовательным программам докторантуры в Китае. Обладатель белорусского диплома бакалавра может подавать заявление на поступление и обучение по образовательным программам магистратуры в Китае.

Признаются эквивалентными диплом об ученой степени кандидата наук, выдаваемый Беларусью, и свидетельство об окончании докторантуры или диплом об ученой степени доктора, выдаваемые Китаем.

- Обладатель диплома об ученой степени доктора наук, выдаваемого нашей страной, и обладатель свидетельства об окончании докторантуры или диплома об ученой степени доктора, выдаваемых Китаем, имеют равные права в КНР.

Соглашение вступило в силу 23 мая 2019 года, однако применяется также к документам об образовании и ученых степенях, выданным в государствах договаривающихся сторон и до вступления Соглашения в силу.

«Тунеядцы»

Постановлением Совмина от 25.05.2019 г. №333 внесены изменения в Постановление Совмина от 31.03.2018 г. №239 «Об утверждении Положения о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций».

Установлено, что, помимо действующего перечня, к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, также не относятся граждане:

являющиеся супругом (супругой) лица, назначенного на должность в межгосударственный орган, предусмотренный в международных договорах Республики Беларусь либо решениях соответствующих международных органов;

являющиеся пребывающим (пребывающей) за границей на основании приказа Министерства обороны супругом (супругой) атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Беларусь, помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Беларусь, направленных на работу в дипломатические представительства Республики Беларусь;

находящиеся в розыске.

Министерство труда и социальной защиты исключает из базы данных тех граждан, которые работают в иностранных или международных организациях, на основании информации, представленной этими организациями.

- Также Минтруда при формировании базы данных за первое полугодие текущего года исключает из нее граждан, которые на 31 декабря текущего года достигнут общеустановленного пенсионного возраста или будут являться лицами старше этого возраста, за второе полугодие текущего года - граждан, которые на 1 июля следующего года достигнут общеустановленного пенсионного возраста или будут являться лицами старше этого возраста.

Тарифная ставка

С 1 мая 2019 года с 35,5 до 36,4 рубля увеличилась тарифная ставка первого разряда.

- Тарифная ставка применяется для расчета оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

То есть зарплаты бюджетников должны подрасти.



C 1 мая в Беларуси на 90 копеек вырастет тарифная ставка первого разряда Подробнее

Коррупция

12 мая 2019 года вступил в силу Декрет президента Республики Беларусь от 10 мая 2019 г. №3 «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией». Изменения в июне. Какие перемены ожидают нас в начале лета?

В соответствии с ним лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким.

- Для целей Декрета к коррупционным преступлениям относятся преступления, предусмотренные статьей 210 («Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями»), частями 2 и 3 статьи 235 (Легализация средств, полученных преступным путем, - при совершении указанных преступлений должностным лицом с использованием своих служебных полномочий), статьями 424 («Злоупотребление властью или служебным полномочиями»), 425 («Бездействие должностного лица»), частями 2 и 3 статьи 426 (Превышение власти или служебных полномочий - при совершении указанных преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности), статьями 429-432 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве), а также статьей 455 (Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти - при совершении указанных преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности) Уголовного кодекса Республики Беларусь.