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В Бресте на спуске с путепровода перевернулся автомобиль БМВ
14.06.2019 08:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Предварительно - водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в результате столкновения с другим автомобилем, такси.
На месте происшествия работают сотрудники
ДТП произошло на съезде с путепровода по направлению к ул. Орджоникидзе.
ДТП произошло около 6 утра сегодня, 14 июня 2019 года.
Информации о пострадавших пока нет, однако на месте происшествия работали медики.
Движение на данном участке затруднено, будьте осторожны!
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