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В Бресте на спуске с путепровода перевернулся автомобиль БМВ

14.06.2019 08:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Предварительно - водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в результате столкновения с другим автомобилем, такси.

В Бресте на спуске с путепровода перевернулся автомобиль БМВ

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

В Бресте на спуске с путепровода перевернулся автомобиль БМВ

ДТП произошло на съезде с путепровода по направлению к ул. Орджоникидзе.

ДТП произошло около 6 утра сегодня, 14 июня 2019 года.

В Бресте на спуске с путепровода перевернулся автомобиль БМВ

Информации о пострадавших пока нет, однако на месте происшествия работали медики.

В Бресте на спуске с путепровода перевернулся автомобиль БМВ

Движение на данном участке затруднено, будьте осторожны!

В Бресте на спуске с путепровода перевернулся автомобиль БМВ

В Бресте на спуске с путепровода перевернулся автомобиль БМВ

В Бресте на спуске с путепровода перевернулся автомобиль БМВ

 
 
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  Предварительно - водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в результате столкновения с другим автомобилем, такси. На месте...
 
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