В Бресте на спуске с путепровода перевернулся автомобиль БМВ

Источник материала: Виртуальный Брест

Предварительно - водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в результате столкновения с другим автомобилем, такси.





На месте происшествия работают сотрудники ГАИ .





ДТП произошло на съезде с путепровода по направлению к ул. Орджоникидзе.

ДТП произошло около 6 утра сегодня, 14 июня 2019 года.





Информации о пострадавших пока нет, однако на месте происшествия работали медики.





Движение на данном участке затруднено, будьте осторожны!











