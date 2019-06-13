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Нужно больше крови: в горецкой больнице ждут новых доноров

14.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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14 июня в мире отмечают День донора. Потребность в донорской крови с каждым годом возрастает. В ней хотя бы раз в жизни нуждается каждый третий житель планеты. С начала месяца в Беларуси стартовала акция «У Бeлapyci Добрае Сэрца» — людей призывают безвозмездно поделиться частью себя.

 

Нужно больше крови: в горецкой больнице ждут новых доноров

 

«Донор – это не профессия или работа. Однако этими людьми гордятся во всех странах, потому что они дарят другим самое ценное», — считает заведующая отделением переливания крови Горецкой районной больницы Алла Иванистова.

 

Нужно больше крови: в горецкой больнице ждут новых доноров
Студент БГСХА Валерий Тарасевич сдает кровь второй раз в жизни.

 

Свыше тысячи сдач крови и ее компонентов совершается здесь ежегодно. Большая часть доноров остается постоянной — это повышает безопасность переливаний. По словам врача, кровь всех групп и в больших количествах требуется каждый день. Срок ее хранения ограничен, поэтому нужна регулярная заготовка.

 

Нужно больше крови: в горецкой больнице ждут новых доноров
Студент мехфака академии Роман Жариков становится донором в третий раз.

 

Утром в очереди на сдачу крови студенты БГСХА — Каролина Рудая, Роман Жариков и Валерий Тарасевич. Девушка пришла сдавать кровь впервые и делает это бескорыстно. Валера выступает в роли донора во второй раз, Рома — в третий. Изначально потенциальных доноров было больше, но отбор здесь действительно строгий. Медучреждениям не нужна кровь с сюрпризами.

 

Нужно больше крови: в горецкой больнице ждут новых доноров
«Очень большой перечень противопоказаний для донорства, — объясняет Алла Вячеславовна. — Кровь должна отбираться максимально тщательно, ведь с ее помощью будут спасать человеческие жизни».

 

Чаще всего донорская кровь требуется при хирургических операциях, в реанимациях, для жертв аварий и онкобольных. При родах, например, крови нужно много и быстро, а счет идет на секунды.

 

Огромное количество донорской крови необходимо для трансплантаций и высокотехнологичных операций.

 

В горецком отделении за этот год безвозмездно сдали кровь и ее компоненты уже 126 человек. «Основная масса наших доноров это студенты. Спасибо им и преподавателям академии, которые активно принимают участие во всех акциях по безвозмездной сдаче крови», — Алла Иванистова отмечает большой вклад руководства вуза в прилив новых донорских сил.

 

Нужно больше крови: в горецкой больнице ждут новых доноров
Санитарка отделения Валентина Кухарева у центрифуги.

 

Почетный донор есть в самом коллективе горецкого отделения переливания крови — это санитарка Валентина Кухарева. Таким знаком отличия награждаются доноры, не менее 40 раз сдавшие кровь на возмездной основе.

В этом году звания «Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь» была удостоена главный бухгалтер Горецкого пищевого комбината Елена Якименко — женщина регулярно сдает плазму и уже стала штатным донором горецкого отделения.

 

Нужно больше крови: в горецкой больнице ждут новых доноров
Почетный донор Елена Якименко и заведующая отделением переливания крови Алла Иванистова. Фото Михаила Левцова

 

Донором может быть каждый в возрасте от 18 до 60, прошедший медосмотр. Сама процедура довольно проста, безболезненна и занимает немного времени.

 

Нужно больше крови: в горецкой больнице ждут новых доноров
Студентка академии Каролина Рудая впервые сдает свою кровь — безвозмездно.

 

Каролина ложится в удобное кресло, в вену ей вводят одноразовую иглу. Быстро и профессионально работают медсестры Ольга Радченко и Юлия Марченко. Через несколько минут девушке накладывают давящую повязку. Вот и все. Она потратила полчаса, чтобы спасти кому-то жизнь. И это под силу каждому из нас.

 

Нужно больше крови: в горецкой больнице ждут новых доноров
В организме человека происходит рождение клеток и их отмирание. Сдача крови помогает обновлять клеточный состав.

 

За один раз берут около 450 мл крови — это стандартная доза. Кстати, есть ограничения по весу: донор должен весить не менее 55 кг. Клетки крови полностью восстанавливаются в течение шестидесяти дней. Исследования показывают, что у регулярно сдающих кровь людей выше иммунитет, меньше риск возникновения сердечно-сосудистых, эндокринных и онкологических заболеваний. Донорство помогает организму самообновляться.

 

Нужно больше крови: в горецкой больнице ждут новых доноров
Роман после сдачи крови.

 

Алла Иванистова пожелала донорам, чтобы добрые дела возвращались к ним. «Коллектив нашего отделения поздравляет всех доноров с их праздником. По земле ходит множество людей, победивших болезнь – и в каждой такой победе есть капля вашей крови. Спасибо вам за добрые сердца и неравнодушие к чужой беде!»

 

Напоминаем, что в отделении переливания крови горецкой больницы работает телефон доверия — 6-21-08.  Можно получить информацию о донорстве и записаться на сдачу крови. Режим работы: ежедневно с 8.00 до 16.00. Выходные: суббота, воскресенье.

 

Сергей Владимиров


 
Теги: Расписание автобусов
 
 
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  14 июня в мире отмечают День донора. Потребность в донорской крови с каждым годом возрастает. В ней хотя бы раз в жизни нуждается каждый третий житель планеты. С...
 
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