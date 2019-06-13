«Пляж - не пепельница». Как вести себя на отдыхе у воды по этикету, рассказывает эксперт

Источник материала: Tut.by

В Беларуси установилась летняя жара, и столбик термометра даже не думает опускаться вниз. Белорусы устремились к приятной прохладе водоемов и бассейнов, поэтому редакция LADY.TUT.BY попросила эксперта по этикету Татьяну Гладкую рассказать, как оставаться культурным человеком на пляже.

Татьяна Гладкая / Фото: Евгения Налецкая

— К походу на пляж нужно готовиться, как и к любому мероприятию. Один из этапов подготовки — выбор купального костюма. Дамам не помешает оценить все достоинства и недостатки своей фигуры и предпочесть купальник, соответствующий телосложению и возрасту. Чем больше жизненного опыта, тем больше ткани должно быть у купальника.

Всем джентльменам, достигшим пубертатного периода, этикет настоятельно рекомендует на пляже находиться в плавательных шортах, а не в плавательных трусах типа «ласточка», которые обтягивают силуэт. Это абсолютный моветон. Любая демонстрация половых признаков в общественных местах недопустима. А короткие и узкие «плавки» — настоящие транспаранты, кричащие о половой принадлежности их хозяина. Помните: весь цивилизованный мир давно купается в плавательных шортах — удлиненных и свободных, лишенных интимного ореола.

Кстати, к интимным относятся все косметические процедуры, в том числе и по уходу за кожей. Поэтому наносить защитный крем желательно не на самом пляже, а дома или в номере отеля. Выбирайте водостойкое средство, которое позволит как можно реже повторять процедуру. А вот прилюдное нанесение крема на тело имеет эротический подтекст, чего стоит избегать



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Пляж — не место и для демонстрации своего благосостояния. Украшения из драгоценных металлов и камней, дорогие часы — все это под палящим солнцем и в окружении полуобнаженных людей выглядит нелепо.

Если хотите создать стильный образ для пляжного отдыха, то уделите внимание головным уборам: чалма, косынка, шляпа позаботятся об элегантности, а бижутерия из природных материалов: дерева, стекла, камня, пластика станут стильным дополнением пляжного дресс-кода. Не забудьте про парео или легкую накидку. А вот от яркого макияжа лучше отказаться, как и от обуви на каблуках. Но не бросайтесь в крайности — кроксы способны испортить самую очаровательную ножку.

Подмоченная репутация

Демонстрировать купальный наряд можно только на территории пляжа. До береговой линии или до бассейна необходимо идти в обычной одежде для отдыха: к ней относятся шорты и майка, платья и сарафаны. Нельзя щеголять в купальнике или с голым торсом по зданию отеля, по городским улицам, пусть даже это и курортный городок! Недопустимо ездить в купальнике в общественном транспорте, пусть даже это трамвайчик, который идет на пляж. Не нужно смущать своим полуобнаженным видом жителей курорта и других отдыхающих. Всему свое место и время.

Например, людям в купальных костюмах также не стоит появляться в кафе, барах или магазинчиках, которые находятся на территории самого пляжа. Мужчины с голым торсом или женщины в купальниках в помещении — моветон. Поэтому обязательно переодевайтесь, когда отправляетесь за мороженым в кафе, собираетесь погулять по набережной, возвращаетесь в отель или домой. И еще нюанс: нужно именно переодеваться, а не надевать одежду поверх купальника. Мокрые пятна на одежде определенно подмочат вашу репутацию.

Кстати, место для переодевания на пляже обозначено довольно четко: это одноименные кабины либо туалеты. Снимать или надевать купальник на людях, прикрывшись полотенцем или телом друга — очень некультурно.



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Наивная нагота

Также неприлично загорать топлес на обычных общественных пляжах. Отдыхать без верхней части купальника можно только на специальных пляжах. Так же как и дефилировать в костюмах Адама и Евы дозволяется только на нудистских пляжах, на частной территории или в укромных местах, где вас точно никто не увидит.

Этикет строг и в отношении детей, которые находятся на пляже без купальных костюмов. Девочки и мальчики любого возраста, так же как и взрослые, не должны гулять по пляжку голыми. Это правило, конечно, нужно знать родителям, ведь именно они решают, что и когда будет носить их маленький ребенок. К сожалению, наш мир не идеален! Для мамы и папы их малыш — невинный бесполый ангелочек, который может и без трусиков побегать, ведь он еще совсем маленький. Но, поверьте, все взрослые люди так или иначе обращают внимание на обнаженное тело ребенка. А для какого-нибудь дяди с очень низкой социальной ответственностью мальчик или девочка без нижнего белья вообще может стать объектом самых гнусных и противозаконных мыслей.

Давайте же уважать своих детей и защищать их права. Дети на пляже должны быть в купальниках, трусиках, шортиках или в любой одежде, прикрывающей их половые органы.

Детский пляж

Но и требований к детям на пляже немало. Безусловно, они также адресованы родителям.

Если малыш еще пользуется подгузниками, то в море или бассейне необходимо использовать специальные акваподгузники, которые не пропускают содержимое в воду.

Если ребенок уже «ходит» на горшок или в уборную, то именно этими средствами и нужно пользоваться. И никогда не разрешайте детям «ходить» в песочек или в воду. Это неприлично. Продукты жизнедеятельности ребенка ничем не отличаются от взрослой категории.

А вот отдыхают малыши и те, кто постарше, по-разному. Дяди и тети любят спокойствие, а дети — разные активности: игры в воде, догонялки на берегу. И это нормально. Но обязанность родителей — объяснить своим чадам, что, играя, нельзя нарушать личное пространство других людей. Что не стоит переступать через отдыхающих, брызгать на них водой, бросать в них мяч и так далее.

Если же поведение чужого ребенка мешает вам наслаждаться спокойствием, то ни в коем случае нельзя делать замечания виновнику ваших неудобств.

Например, если вокруг бегают детки и на вас попадет песок, то вы можете сделать следующее: либо найти другое место на пляже, либо начать резвиться вместе с малышом, конечно, с позволения родителей. Либо же в очень вежливой форме сделать замечание родителям. Но замечание должно выглядеть как комплимент. Например: «У вас такой жизнерадостный малыш!».



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Отдых «под запретом»

А вот конфликтные ситуации между взрослыми решаются по-другому. Очень хорошо, если речь идет о пляже при гостинице или о городском пляже, где есть администрация. Тогда обращаться с жалобой на нарушителя спокойствия нужно именно к официальному лицу. И никогда не стоит пытаться решить конфликт самостоятельно. Это не ваша работа. Если же на пляже нет лиц, ответственных за безопасность и порядок, то нужно действовать в зависимости от обстоятельств, но никогда не отвечать хамством на хамство.

А чтобы в зоне отдыха не возникали острые ситуации, важно помнить правила этикета.

Например, на многих пляжах существует запрет на курение. Или курение может быть разрешено только в специально отведенных для этого местах. Эти правила, безусловно, должны соблюдаться. Но если это какой-то стихийный пляж на диком озере и там нет подобных запретов, то культурный человек все равно не будет дымить рядом с другими отдыхающими, особенно рядом с детьми. Воспитанный человек отойдет в сторонку, чтобы не заставлять других становиться пассивными курильщиками. И не будем забывать, что пляж — не пепельница. Оставлять окурки в песке — нецивилизованно.



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Личное пространство

Также не нужно вынуждать окружающих становиться пассивными участниками вашей частной жизни. На пляже не стоит вести эмоциональные беседы на личные темы, громко разговаривать по телефону, выяснять отношения.

Устраивать дискотеку или превращать пляж в кинолекторий — моветон. Слушать музыку, смотреть фильмы нужно, используя наушники. А включать колонки можно только в уединенных местах, где громкие звуки никого не потревожат.

Также этикет запрещает пристально рассматривать других людей, и уже тем более — фотографировать без их ведома и согласия. Нужно относиться с уважением к частной жизни человека, особенно когда он находится в полуобнаженном виде.

Культурный человек не станет вторгаться в личное пространство других, располагаясь слишком близко. Существует понятие социального расстояния, которое определяет границы общения между незнакомыми и малознакомыми людьми. Но на пляже незнакомые люди не стремятся общаться, поэтому раскладывать покрывало или ставить шезлонг нужно на максимальной отметке этого показателя — 4 метра, конечно, если территория позволяет.

Хозяевам домашних питомцев стоит помнить, что кошки и собаки не должны купаться в одном вместе с людьми. И пляж — не место для выгула домашних питомцев. Они тоже не должны «ходить» в песочек, бегать среди людей, нюхать вещи и т. д.



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Штраф за полотенце

Кстати, о вещах. Есть правило с которым нашему человеку очень трудно смириться: отдыхая в отеле или на городском пляже, нельзя «резервировать» шезлонг или место на песке с помощью полотенца или других личных вещей. Приходить с утра к морю или к бассейну, класть что-то на шезлонг и уходить завтракать, обедать спать, ужинать и так далее — грубейшее нарушение прав других людей.

Это правило этикета приобрело юридическую силу на некоторых регионах Италии и Испании. Например, в Аликанте и Альмуньекаре закон, запрещающий «резервировать» места на муниципальном пляже, появился еще в 2015 году. Закон имеет временные рамки: нельзя занимать места впрок до половины девятого утра.

Штрафы за нарушение этого правила составляют от 200 до 720 евро. Прецеденты имеются. Например, в итальянской курортной зоне Лигурия оштрафовали шесть туристов на сумму около 1000 евро за то, что они в шесть утра раскатывали полотенца на шезлонгах, уходили досыпать и являлись на пляж только в районе обеда.

Поэтому, покидая пляж даже на некоторое время, забирайте личные вещи с собой. И не забудьте прихватить мусор, оставшийся после вас. Берегите планету и свое честное имя.