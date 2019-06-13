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Веселые старты. «Экзотические» спортсмены, покорившие своими выступлениями

14.06.2019 08:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Веселые старты. «Экзотические» спортсмены, покорившие своими выступлениями
Овации зрителей стали главной наградой для лыжника из Венесуэлы. © / Фото из открытых источников

«АиФ» вспоминает самых «экзотических» атлетов, которые произвели фурор не своими спортивными достижениями, а скорее силой воли и непосредственностью.

ЛЫЖНИК ИЗ ВЕНЕСУЭЛЫ

Настоящий фурор на Чемпионате мира по лыжным видам спорта в 2017 году произвел венесуэльский лыжник Адриан Солано, который своим выступлением затмил даже победителей соревнований. А ведь сначала его не хотели даже пропускать через границу Финляндии, где проходил турнир, так как с собой у Солано было всего 20 евро. К тому же национальность лыжника вызвала лишь улыбки финских таможенников. Тем не менее его все-таки пустили на чемпионат.

Венесуэлец принял участие в квалификационном заезде на дистанции 10 километров, продемонстрировав очень своеобразный стиль лыжного бега и опоздав на старт. Солано постоянно падал, ломал палки, а к трети дистанции уступал лидеру уже около получаса. К сожалению, сил добраться до финиша у него не хватило и вскоре он сошел с дистанции под овации зрителей. Видимо, за этим спортсмен и приехал.

С ГОРЫ – СО СКРИПКОЙ

С 2014 года в Таиланде начался бум на зимние виды спорта. Все благодаря популярной скрипачке Ванессе Мэй, которая выступила в Сочи в соревнованиях горнолыжников. Мэй, вышедшая на трассу под фамилией отца – Ванакорн, смогла доехать до финиша в гигантском слаломе, что само по себе достижение. Ведь 22 спортсмена не сумели добиться и этого. В итоге Мэй заняла последнее, 67-е, место, проиграв победителю больше 50 секунд, что для горных лыж – целая вечность.

Веселые старты. «Экзотические» спортсмены, покорившие своими выступлениями Ванесса Мэй выступила в гигантском слаломе на Олимпиаде в Сочи

Но не это главное. Вдохновленные примером скрипачки брат и сестра Марк и Карен Чанлунги также решили защитить честь Таиланда на зимней Олимпиаде. Сначала они тоже занимались горными лыжами, но, поняв, что это довольно сложно и опасно, перешли на обычные лыжи и сумели квалифицироваться на Игры-2018.

НА ТРАССУ В СОМБРЕРО

В гигантском слаломе в Сочи выступил и мексиканский певец, бизнесмен и по совместительству спортсмен Хубертус фон Гогенлоэ. Для него это были шестые Олимпийские игры. В 2010 году в Ванкувере он главным образом запомнился тем, что выступал в костюме мексиканского бандита, а в Сочи вышел на трассу в сомбреро и в костюме мариачи – уличного музыканта. Это облегающий наряд в черно-белой гамме с красными вставками, расшитый узорами.

«Мне не нужны медали, я хочу войти в олимпийскую летопись как лучше всех одевающийся спортсмен», – заявил фон Гогенлоэ.

Лыжная экипировка в виде костюма мариачи, как он сам признался, была навеяна кинолентой «Отчаянный». «Задумка была просто отличной для того, чтобы морально задавить всех на старте. Они же могли подумать, что я готовлюсь отправить их на тот свет прямо на старте», – заявил спортсмен.

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ТОНУЩИЙ ПЛОВЕЦ

На летних Олимпийских играх-2000 в Сиднее запоминающимся получилось выступление пловца из Экваториальной Гвинеи Эрика Муссамбани. Международный олимпийский комитет разрешил выступить ему без отбора. Но в МОК не учли, что спортсмен научился держаться на воде буквально за несколько месяцев до соревнований.

На старт дистанции в 100 метров квалификационного раунда он вышел вместе со спортсменами из Таджикистана и Нигерии. Эрику повезло, что он запоздал со стартом и не прыгнул в воду, как оба его оппонента. За фальстарт они были дисквалифицированы, так что спортсмену из Экваториальной Гвинеи сто метров пришлось плыть в одиночестве. Весь стадион переживал за него и боялся только одного – чтобы тот не утонул: казалось, несколько раз он был близок к этому, уходя под воду. Но гвинеец доплыл и победил в своем заплыве.

ТОРС В МАСЛЕ

Тхэквондист Пита Тауфатофуа с острова Тонга в Тихом океане выступал на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Всем запомнился его натертый маслом голый торс на церемонии открытия, и домой он вернулся настоящей звездой.

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Внимание прессы настолько понравилось спортсмену, что он решил опять поехать на Олимпиаду – в этот раз на зимнюю. На церемонии открытия Игр в Пхенчхане в морозную погоду он вновь появился лишь в набедренной повязке и с голым торсом.

Что касается его непосредственного выступления на соревнованиях, то как и в случае с венесуэльцем, Пита больше выживал на трассе, о каких-либо серьезных задачах речь не шла. Сам спортсмен после гонки на 15 км признался: «Главное для меня было – не врезаться в дерево». И это ему удалось.

Интересно, что бросать спорт Тауфатофуа не собирается. Наоборот, усиленно тренируется перед Олимпийскими играми-2020 в Токио. На этот раз – в плавании.

ЯМАЙСКИЙ БОБСЛЕЙ

Команда Ямайки по бобслею (да, есть и такая) подтвердила свое звание самой экзотической сборной турнира в Сочи: ее спортсмены умудрились потерять свой боб-двойку. Машина олимпийцев пропала во время пересадки по дороге в Россию, вместе с ней куда-то исчез и весь остальной багаж.

На Играх в Пхенчхане ямайский бобслей вновь дал о себе знать. На этот раз в поле зрения попали девушки. Спортсменки упорно тренировались, но руководители сборной решили «наломать дров». Главному тренеру немке Сандре Кириасис внезапно предложили понижение в должности. Сандру это возмутило, и она прекратила работу со сборной. Однако выяснилось, что ямайский бобслей обязан ей не только знаниями, но и боевой техникой. Немка арендовала боб и предоставила команде. А когда ее из сборной неожиданно убрали, она забрала его с собой. На помощь спортсменкам пришел известный в Ямайке производитель пива. В считаные дни он помог бобслеисткам найти боб, и те благополучно выступили на Играх.

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