13 июня в 17.20 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля в Волковыске по ул. Кленовая.
В результате автомобиль уничтожен. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования,
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В Волковыске на улице Кленовой горел автомобиль
14.06.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
13 июня в 17.20 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля в Волковыске по ул. Кленовая.
В результате автомобиль уничтожен. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования,
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13 июня в 17.20 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля в Волковыске по ул. Кленовая. В результате...
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