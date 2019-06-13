13 июня в 17.20 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля в Волковыске по ул. Кленовая.

В результате автомобиль уничтожен. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщает сайт Гродненского ОУМЧС.

 

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