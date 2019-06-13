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«Из крана течет жижа и чача». Жители Коробчиц под Гродно уже несколько лет живут с ужасной водой

14.06.2019 08:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже несколько лет жители деревни Коробчицы, что около Гродно, жалуются на качество воды — из-под крана по их словам течет «жижа» и «чача». Особенно остро проблема стоит в летний период: люди поливают огороды, наполняют бассейны. В областном ЖКХ признают: станция обезжелезивания, которая находится рядом, просто не справляется.


Фото: предоставлено читателями

Коробчицы состоят как бы из двух частей — коттеджный поселок и «старая» деревня. На всех — несколько скважин. В деревне старые скважины, для коттеджей — относительно новые.

— Много лет назад для нужд коттеджного поселка построили несколько центральных скважин. Есть местная станция обезжелезивания. В теории после нее вода должна приходить в дома чистой и пригодной для использования. На практике все не так. Оказалось, что ее проектная мощность — и это есть в официальных ответах, которые прислали нам на наши обращения, — не соответствует реальному водопотреблению в районе, — говорит местный житель Юрий.


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Иногда вода в кранах и вовсе пропадает.

— Кто живет ближе к скважинам, у того проблем может и не быть, а вот кто дальше или на возвышенности, тот периодически остается без воды, — говорит Юрий.

Два года жители Коробчиц ведут переписку с местной властью и отправляют запросы то в ЖКХ, то в райисполком. Сейчас хотят написать в госконтроль.

 — Как-то пережили прошлое лето. В холодный период с водой было более или менее нормально. Но вот пришел очередной теплый сезон — и из крана снова потекли жижа и чача. Мы опять начали писать письма в инстанции. Подготовили коллективное обращение, — говорят местные жители.

— Решить проблему можно. Есть два способа. Первый — расширить имеющуюся станцию обезжелезивания или подключить поселок к центральному городскому водопроводу, как это было когда-то сделано в микрорайоне Барановичи. В Чеховщизне, это рядом, есть городской водозабор. Это бы сняло проблему раз и навсегда. Но — надо провести несколько километров трубопровода, а денег на эти работы нет.


Фото: предоставлено читателями

В ЖКХ Гродненской области говорят, что проблему пытаются решить всеми возможными способами: выезжали специалисты, проводили обследование, оптимизировали режим работы сооружений системы водоснабжения поселка, налаживали работу оборудования. В октябре 2018 года станцию обезжелезивания отремонтировали, промыли фильтрующие элементы. Через какое-то снова промыли фильтры и водопровод.

 — Мы делаем, все что в наших силах, — заверяют в областном ЖКХ.

В Гродненской области реализуется инвестиционная программа «Чистая вода», в которой есть подпрограмма «Комфортное жилье и благоприятная среда». Однако Коробчицы в нее не включены.

 — Есть еще и инвестпрограмма Гродненской области, но в 2019 году деньги на объекты водоснабжения предусмотрены только для строительства станций обезжелезивания воды, — говорят в областном ЖКХ.

Так, на строительство в регионе 46 станций в 2019 году равными долями выделено 9 миллионов рублей из средств областного и республиканского бюджетов. В Гродненском районе станции построят в агрогородках Путришки, Свислочь Ратичи и деревне Житомля.
В следующем году планируется построить еще около 40 станций.

 
Теги: Гродно
 
 
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Уже несколько лет жители Коробчиц жалуются на качество воды - из-под крана по их словам течет «жижа и чача». Особенно остро проблема стоит в летний период: люди...
 
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