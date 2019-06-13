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В Минске открылся новый пункт почтовой связи

14.06.2019 08:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске открылся новый пункт почтовой связи
Фото из открытых источников

С целью повышения доступности услуг, а также развития сети объектов почтовой связи в г. Минске открылся новый пункт почтовой связи по приему и выдаче почтовых отправлений № 5, сообщает РУП "Белпочта".

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Новый пункт почтовой связи, который распахнул свои двери по адресу ул. Матусевича, 66, оснащен современными техническими и программными средствами для оперативного обслуживания клиентов.

В пункте почтовой связи организованы четыре рабочих места по приему почтовых отправлений и по выдаче международных посылок, международных регистрируемых мелких пакетов, поступающих по адресам, находящимся в районе обслуживания 55-го отделения почтовой связи. Для удобства и комфорта посетителей работает «электронная очередь».

Здесь установлен платежно-справочный терминал, с помощью которого клиенты смогут самостоятельно внести различные платежи без комиссии, представлен широкий ассортимент марок, открыток, конвертов, карточек для посткроссинга и другой продукции.

Пункт почтовой связи по приему и выдаче почтовых отправлений работает ежедневно: в будние дни с 8.00 до 21.00, а по выходным с 9.00 до 20.00.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый пункт почтовой связи, который распахнул свои двери по адресу ул. Матусевича, 66, оснащен современными техническими и программными средствами для оперативного...
 
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