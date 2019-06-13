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МАЗ намерен до конца года "взять" 20% украинского рынка грузовиков

14.06.2019 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МАЗ намерен в 2019 году увеличить рыночную долю на украинском рынке грузовиков до 20%. Такой прогноз дал директор ТД «МАЗ Украина» Андрей Власенко, сообщает autoconsulting.ua.

По словам топ-менеджера, МАЗ подготовил специальные финансовые решения для украинских покупателей, адаптировал их под требования законодательства, с тем чтобы предложить беспрецедентные финансовые условия для приобретения техники. Они заработают уже с июня. В результате МАЗ будет не только самым доступным грузовиком на рынке, но и станет предлагаться на самых выгодных условиях финансирования.

Кроме того, мы готовим еще ряд действий, чтобы сделать технику еще доступнее. Продолжится программа локализации, еще активнее будем сотрудничать с производителями надстроек. С каждым годом число спецавтомобилей на шасси МАЗ увеличивается.

Выход в новый сегмент полной массой 3,5 т позволит МАЗу предложить такие автомобили, которых еще не было. Мы реформируем дилерскую сеть по пассажирскому транспорту. Теперь продавать автобусы МАЗ смогут только монодилеры.
 
 
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МАЗ намерен в 2019 году увеличить рыночную долю на украинском рынке грузовиков до 20%. Такой прогноз дал директор ТД «МАЗ Украина» Андрей Власенко, сообщает autoconsulting.ua.
 
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