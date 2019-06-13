По словам топ-менеджера, МАЗ подготовил специальные финансовые решения для украинских покупателей, адаптировал их под требования законодательства, с тем чтобы предложить беспрецедентные финансовые условия для приобретения техники. Они заработают уже с июня. В результате МАЗ будет не только самым доступным грузовиком на рынке, но и станет предлагаться на самых выгодных условиях финансирования.





Кроме того, мы готовим еще ряд действий, чтобы сделать технику еще доступнее. Продолжится программа локализации, еще активнее будем сотрудничать с производителями надстроек. С каждым годом число спецавтомобилей на шасси МАЗ увеличивается.





Выход в новый сегмент полной массой 3,5 т позволит МАЗу предложить такие автомобили, которых еще не было. Мы реформируем дилерскую сеть по пассажирскому транспорту. Теперь продавать автобусы МАЗ смогут только монодилеры.