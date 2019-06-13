Wizz Air уже ведет переговоры о запуске рейсов из Минска и Гродно

ОНТ заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» назаявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора.













«Мы подготовили для Wizz Air материал в конце прошлого года — они просили узнать, какой в Беларуси рынок. У них есть приглашение из Гродно, которое их интересует. Но еще больше их интересует вариант с Минском. Wizz Air — негосударственная компания, поэтому они очень быстро могут отреагировать на этот вопрос», — констатировал посол.









Он добавил, что если руководство авиакомпании примет решение о запуске рейсов из Беларуси, то потребуется еще как минимум шесть месяцев для практической реализации проекта.





«Сейчас начало переговоров, начало процесса, но интерес [у лоукостера] есть большой», — заключил дипломат.









О том, что Wizz Air может открыть прямые рейсы в Минск , сообщалось в ноябре прошлого года. В этом мае Жолт Чутора рассказал, что ведутся переговоры об организации рейсов лоукост-компании из гродненского аэропорта.



