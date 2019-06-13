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Brexit: Бэнкси нарисовал картину с крысой, бьющей по замку
Источник материала: Партизан
Звезда мирового стрит-арта Бэнкси создал новое граффити, которое посвящено выходу Великобритании из состава Евросоюза.
О новой работе художник сообщил в
Картина появилась на воротах лондонского аэропорта Хитроу .
В центре граффити художник сделал надпись KEEP OUT, то есть "Не впускать" с отпавшей буквой "T": в нижней части работы крыса бьет этой буквой по замку от ворот.
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Звезда мирового стрит-арта Бэнкси создал новое граффити, которое посвящено выходу Великобритании из состава Евросоюза.
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