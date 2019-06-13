Brexit: Бэнкси нарисовал картину с крысой, бьющей по замку

Instagram . О новой работе художник сообщил в





Картина появилась на воротах лондонского аэропорта Хитроу .





В центре граффити художник сделал надпись KEEP OUT, то есть "Не впускать" с отпавшей буквой "T": в нижней части работы крыса бьет этой буквой по замку от ворот.