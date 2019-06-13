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"Нелегалов" выявляют сами либо по звонкам от людей. Налоговые в Минске и регионах активно ищут тех, кто сдает квартиры без договора

14.06.2019 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские налоговые инспекции проводят акции среди населения. Людям предлагается сообщать о фактах нелегальной сдачи жилья, виновных тут же наказывают. Наказанием чаще всего служит штраф, иногда довольно внушительный.

В Гомельской области с начала этого года было выявлено 58 случаев нелегальной сдачи жилья и машиномест. Тем, кто пытался сдать квартиру в аренду незаконно, пришлось в принудительном порядке перечислить в бюджет 8,5 тыс. рублей.

По сообщению Налоговой инспекции по Гомельской области, выявлению «теневых доходов» граждан способствует использование разного рода электронных информационных баз. Кроме того, на постоянном контроле в инспекциях области находится информация, содержащаяся в печатных и электронных СМИ, объявления в сети Интернет, реклама на остановках общественного транспорта, сведения, поступающие из органов внутренних дел от других организаций, сведения от граждан по «телефону доверия 189».

Так, «при проверке информации, поступившей в ноябре 2018 года, по сообщению гомельчанина установлено, что гражданином с 2014 по 2018 годы сдавалась двухкомнатная квартира без оформления договора найма жилого помещения и без уплаты фиксированной ставки подоходного налога. По результатам проверки доначислено и взыскано платежей в бюджет в сумме 2945,43 руб., в т. ч. пени — 650,37 рублей. Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 130,86 рубля. Все суммы поступили в бюджет».

Вместе с тем состоящих на учете добросовестных плательщиков гораздо больше — 11.876 физических лиц. Ими уплачено в бюджет в течение января — апреля 2019 года 842,9 тыс. руб. налогов.


Могилевская налоговая инспекция с 17 по 21 июня 2019 года также проводит акцию «Сдаешь квартиру — плати налоги», в рамках которой ежедневно с 8.00 до 17.00 по телефону 8 (0222) 29-40-94 можно проинформировать о фактах сдачи внаем помещений без уплаты налогов.

Бобруйская налоговая инспекция сообщает, что «2035 граждан, получающих доходы от сдачи другим гражданам в наем (аренду) жилых и (или) нежилых помещений уплачивают подоходный налог в фиксированных суммах, состоят на учете в инспекции МНС по Бобруйску. На 1 мая 2019 года в бюджет поступило 130,8 тыс. рублей».

Напомним, в марте этого года Инспекция Министерства по налогам и сборам по городу Минску просила всех граждан сообщать о случаях нелегальной сдачи квартир. Тогда в инспекцию поступило 105 звонков, которые помогли выявить факт нелегальной сдачи 133 объектов недвижимости.

Аналогичные акции МНС по г. Минску проводит уже на протяжении нескольких последних лет. В инспекции отмечают, что это дает хорошие результаты и помогает выявлять людей, нелегально сдающих квартиры внаем.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские налоговые инспекции проводят акции среди населения. Людям предлагается сообщать о фактах нелегальной сдачи жилья, виновных тут же наказывают....
 
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