Зась: Причины решения об отставке были выстраданы Шуневичем









Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась 13 июня представил коллективу МВД нового руководителя Юрия Караева и рассказал об отставке Игоря Шуневича:





- Причины этого решения были выстраданы самим Игорем Анатольевичем, который рассказал об этом публично, достаточно честно и откровенно, - заявил Зась. - Это нормальный жизненный процесс. Жизнь идет - кто-то уходит из коллектива, новые люди приходят.





belta.by . Госсекретарь заверил, что «никакого подтекста, никаких других оснований - политических, не политических - не было», пишет





Зась поблагодарил Шуневича за работу по посту главы МВД:





- Система работы укрепилась, стала более отлаженной. И то, что в мире наша страна признана островком стабильности и безопасности, этот имидж не только поддерживался, но и укрепился.





Сам Шуневич, прощаясь с коллективом, отметил:





- Что касается меня, то, безусловно, я сидеть сложа руки не буду.