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Российский менеджер Сбербанка возглавил белорусский ВТБ
Источник материала: Партизан
Сергей Суслопаров, который еще недавно был заместителем председателя правления ОАО «БПС-Сбербанк» по корпоративному бизнесу, стал исполняющим обязанности председателя правления ЗАО «ВТБ Банк» (Беларусь).
Банковскую карьеру Суслопаров начал в российском Сбербанке, где работал на различных должностях до 2016 года. Затем его назначили в Беларусь.
До него ВТБ в Беларуси возглавлял Владимир Иванов. Однако пока неизвестно, будет ли Суслопаров и. о. или постоянным топ-менеджером.
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Сергей Суслопаров, который еще недавно был заместителем председателя правления ОАО «БПС-Сбербанк» по корпоративному бизнесу, стал исполняющим обязанности...
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