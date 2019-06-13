Российский менеджер Сбербанка возглавил белорусский ВТБ

Банковскую карьеру Суслопаров начал в российском Сбербанке, где работал на различных должностях до 2016 года. Затем его назначили в Беларусь.





До него ВТБ в Беларуси возглавлял Владимир Иванов. Однако пока неизвестно, будет ли Суслопаров и. о. или постоянным топ-менеджером.



