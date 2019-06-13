На продавцов Комаровки и Ждановичей составили три десятка протоколов за контрабанду









Как сообщает инспекция МНС по городу Минску, в мае и первой декаде июня на Комаровском рынке и в ТД «Ждановичи» прошли специальные рейды.





В ходе мероприятия, которое было инициировано сотрудниками управления оперативных мероприятий ИМНС, представителями ОБЭП УВД администраций Ленинского, Советского и Партизанского районов, проводился комплекс проверок.





Прошли проверки в отношении субъектов хозяйствования и физических лиц, осуществляющих торговлю чаем и кофе.





В результате были зафиксированы случаи продажи контрабандных товаров. Так, контрафактом торговали восемь субъектов хозяйствования и одно физическое лицо.









"Минск-Новости" , в отношении нарушителей был составлен тридцать один административный протокол. Как сообщает агенство, в отношении нарушителей был составлен тридцать один административный протокол.





В налоговой инспекции подчеркивают, что контрольные мероприятия в данном направлении будут продолжаться.





Напомним, ранее сообщалось, что цены на фрукты на Комаровском рынке стремительно падают. Цены снизились не только на клубнику и черешню, но и на арбузы.