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На продавцов Комаровки и Ждановичей составили три десятка протоколов за контрабанду
Источник материала: Партизан
В белорусской столице выявлены факты торговли контрабандным товаром.
Как сообщает инспекция МНС по городу Минску, в мае и первой декаде июня на Комаровском рынке и в ТД «Ждановичи» прошли специальные рейды.
В ходе мероприятия, которое было инициировано сотрудниками управления оперативных мероприятий ИМНС, представителями ОБЭП УВД администраций Ленинского, Советского и Партизанского районов, проводился комплекс проверок.
Прошли проверки в отношении субъектов хозяйствования и физических лиц, осуществляющих торговлю чаем и кофе.
В результате были зафиксированы случаи продажи контрабандных товаров. Так, контрафактом торговали восемь субъектов хозяйствования и одно физическое лицо.
Как сообщает агенство
В налоговой инспекции подчеркивают, что контрольные мероприятия в данном направлении будут продолжаться.
Напомним, ранее сообщалось, что цены на фрукты на Комаровском рынке стремительно падают. Цены снизились не только на клубнику и черешню, но и на арбузы.
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В белорусской столице выявлены факты торговли контрабандным товаром.
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