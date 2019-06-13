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На продавцов Комаровки и Ждановичей составили три десятка протоколов за контрабанду

14.06.2019 08:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В белорусской столице выявлены факты торговли контрабандным товаром.



Как сообщает инспекция МНС по городу Минску, в мае и первой декаде июня на Комаровском рынке и в ТД «Ждановичи» прошли специальные рейды.

В ходе мероприятия, которое было инициировано сотрудниками управления оперативных мероприятий ИМНС, представителями ОБЭП УВД администраций Ленинского, Советского и Партизанского районов, проводился комплекс проверок.

Прошли проверки в отношении субъектов хозяйствования и физических лиц, осуществляющих торговлю чаем и кофе.

В результате были зафиксированы случаи продажи контрабандных товаров. Так, контрафактом торговали восемь субъектов хозяйствования и одно физическое лицо.


Как сообщает агенство "Минск-Новости", в отношении нарушителей был составлен тридцать один административный протокол.

В налоговой инспекции подчеркивают, что контрольные мероприятия в данном направлении будут продолжаться.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на фрукты на Комаровском рынке стремительно падают. Цены снизились не только на клубнику и черешню, но и на арбузы.

 
Теги: Минск
 
 
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В белорусской столице выявлены факты торговли контрабандным товаром.
 
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