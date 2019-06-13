Ученые назвали единственный эффективный способ борьбы с коррупцией









Ученые из Международного института прикладного системного анализа установили цикличность коррупции, сосредоточившись на одной из ее форм - взяточничестве. Предметом их исследования стали госучреждения и организации, управляемые такими должностными лицами, как футбольные судьи, журналисты или руководители неправительственных организаций (НПО). Всех этих людей объединяет одно: они обладают властью, основанной на социальном доверии.





Применив к модели взяточничества эволюционную теорию игр, ученые проследили, как люди адаптируются к существующей социальной ситуации и какие циклы при этом возникают.









Итак, изначально обладающий властью, основанной на социальном доверии, человек, начинает действовать в личных корыстных интересах. Затем наступает следующий цикл, когда государство начинает подозревать учреждение и проводит ряд проверок, повышая усилия по мониторингу его деятельности. Но поскольку такие меры дороги, их невозможно применять постоянно. Как только контроль ослабевает, а к учреждению возвращается доверие, цикл начинается заново: люди у власти принимаются брать взятки.



