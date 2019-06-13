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Ученые назвали единственный эффективный способ борьбы с коррупцией

14.06.2019 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исследователи из Австрии пришли к выводу, что как только государство ослабляет контроль за учреждениями, люди принимаются брать взятки.



Ученые из Международного института прикладного системного анализа установили цикличность коррупции, сосредоточившись на одной из ее форм - взяточничестве. Предметом их исследования стали госучреждения и организации, управляемые такими должностными лицами, как футбольные судьи, журналисты или руководители неправительственных организаций (НПО). Всех этих людей объединяет одно: они обладают властью, основанной на социальном доверии.

Применив к модели взяточничества эволюционную теорию игр, ученые проследили, как люди адаптируются к существующей социальной ситуации и какие циклы при этом возникают.


Итак, изначально обладающий властью, основанной на социальном доверии, человек, начинает действовать в личных корыстных интересах. Затем наступает следующий цикл, когда государство начинает подозревать учреждение и проводит ряд проверок, повышая усилия по мониторингу его деятельности. Но поскольку такие меры дороги, их невозможно применять постоянно. Как только контроль ослабевает, а к учреждению возвращается доверие, цикл начинается заново: люди у власти принимаются брать взятки.

Ученые надеются, что их исследование поможет в разработке более эффективных и оправданных антикоррупционных мер, сообщает naked-science, хотя выводы, к которым они пришли, не дают повода для оптимизма, показывая, что действенными до сих пор остаются только контроль и репрессии.

 
 
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Исследователи из Австрии пришли к выводу, что как только государство ослабляет контроль за учреждениями, люди принимаются брать взятки.
 
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