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Ученые назвали единственный эффективный способ борьбы с коррупцией
Источник материала: Партизан
Исследователи из Австрии пришли к выводу, что как только государство ослабляет контроль за учреждениями, люди принимаются брать взятки.
Ученые из Международного института прикладного системного анализа установили цикличность коррупции, сосредоточившись на одной из ее форм - взяточничестве. Предметом их исследования стали госучреждения и организации, управляемые такими должностными лицами, как футбольные судьи, журналисты или руководители неправительственных организаций (НПО). Всех этих людей объединяет одно: они обладают властью, основанной на социальном доверии.
Применив к модели взяточничества эволюционную теорию игр, ученые проследили, как люди адаптируются к существующей социальной ситуации и какие циклы при этом возникают.
Итак, изначально обладающий властью, основанной на социальном доверии, человек, начинает действовать в личных корыстных интересах. Затем наступает следующий цикл, когда государство начинает подозревать учреждение и проводит ряд проверок, повышая усилия по мониторингу его деятельности. Но поскольку такие меры дороги, их невозможно применять постоянно. Как только контроль ослабевает, а к учреждению возвращается доверие, цикл начинается заново: люди у власти принимаются брать взятки.
Ученые надеются, что их исследование поможет в разработке более эффективных и оправданных антикоррупционных мер, сообщает
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Исследователи из Австрии пришли к выводу, что как только государство ослабляет контроль за учреждениями, люди принимаются брать взятки.
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