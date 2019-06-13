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Атака на танкеры: США обвиняют Иран

14.06.2019 08:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром 13 июня в Оманском заливе недалеко от берегов Ирана прозвучало несколько взрывов, два нефтеналивных танкера загорелись. Об этом сообщает CNN.



На норвежском танкере Front Altair, который ходит под флагом Маршалловых Островов, очевидцы услышали три взрыва непонятного происхождения.

Через час произошла атака на японский танкер Kokuka Courageous, который ходит под флагом Панамы.

Все 44 члена экипажа обоих судов спасены, сообщили в министерстве иностранных дел Ирана. Как сообщает агентство IRNA, в ведомстве назвали инцидент подозрительным, поскольку он совпал с переговорами премьер-министра Японии Синдзо Абэ и иранского верховного лидера Али Хаменеи.

12 моряков с Front Altair – россияне, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Российского профсоюза моряков. Пострадавших среди них нет.

Оба судна, несмотря на взрывы и пожар, остаются на плаву. Это говорит о том, что торпедной атаки не было, сказал агентству Associated Press глава службы морской безопасности Международной ассоциации судовладельцев BIMCO Якоб Ларсен. По его мнению, могли применяться самодельные взрывные устройства или магнитные мины.

Агентство пишет, что в мае аналогичные взрывы произошли на четырех танкерах, стоявших на рейде порта Фуджейра в ОАЭ. 


Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в "ужасном нападении" на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Об этом сообщает ВВС.

Он сказал, что США сделали свой вывод на основе разведывательных данных о типе использованного в атаке оружия.

Агентство отмечает, что ранее высокопоставленный иранский чиновник заявлял, что "Иран не имеет никакого отношения" к нападению.

По информации издания, цены на нефть подскочили на 4% после этого инцидента.

 
 
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Утром 13 июня в Оманском заливе недалеко от берегов Ирана прозвучало несколько взрывов, два нефтеналивных танкера загорелись. Об этом сообщает CNN.
 
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