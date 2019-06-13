В Польше осудили чиновника, который организовывал рейс ТУ-154М, потерпевший крушение под Смоленском

В вердикте суда говорится, что Арабский позволил организовать рейс по маршруту Варшава – Смоленск с президентом Лехом Качиньским и польскими чиновниками на борту, хотя согласно международному праву, аэропорт Северный не мог принимать самолеты такого статуса.





В правящей партии "Право и справедливость" приветствовали обвинительный приговор суда, однако отметили, что вердикт является символическим и несоизмеримым с преступлением осужденного.





Глава оппозиционного политического клуба "Гражданская платформа – Гражданская коалиция" Славомир Нойман назвал решение суда странным.





"Это немного странное решение в том смысле, что за три дня до катастрофы в тот же аэропорт прилетел премьер-министр Дональд Туск, а до этого туда летали другие польские чиновники. Эта катастрофа, безусловно, изменила все, но ответственность Томаша Арабского за смоленский аэропорт для меня, однако, является сомнительной", – подчеркнул он.





Изначально прокуратура требовала для Арабского полтора года лишения свободы с отсрочкой на четыре года.









Ту-154М разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. На борту была делегация Польши во главе с президентом Качиньским.





В феврале 2016 года Польша инициировала повторное расследование обстоятельств крушения Ту-154. В минобороны Польши заявляли, что самолет мог разрушиться в воздухе.





3 апреля 2017 года стало известно, что Польша намерена выдвинуть обвинения в предумышленном провоцировании трагедии под Смоленском двум российским авиадиспетчерам и неизвестному человеку, который находился в башне контроля полетов. Кремль отверг обвинения.





В фильме правительственной подкомиссии Польши по расследованию Смоленской катастрофы, представленном 10 апреля 2017 года, говорилось, что на борту самолета Ту-154 перед столкновением с землей, вероятно, произошел взрыв термобарического заряда. 14 октября 2017 года тогдашний министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что следствие обнаружило момент взрыва на самописце с самолета Качиньского.





В Следкоме РФ заявили, что проверяли версию о взрыве на борту самолета и не нашли подтверждений.





В апреле 2018 года польская правительственная подкомиссия заявила, что на борту самолета произошло по меньшей мере два взрыва. В августе в России сообщили, что польские следователи смогут осмотреть обломки самолета.





7 сентября польские следователи в Смоленске завершили осмотр обломков самолета Ту-154М.



12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с требованием к России вернуть Польше обломки самолета Ту-154М. 19 октября РФ отказалась выполнять требование.



