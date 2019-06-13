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Трамп продлил санкции против чиновников Беларуси

14.06.2019 07:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Действия и политика некоторых членов белорусского правительства связана с нарушением прав человека, репрессиями и коррупцией, подчеркнули в американской администрации.

Трамп продлил санкции против чиновников Беларуси
Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников. Об этом в четверг, 13 июня, сообщила пресс-служба Белого дома.
 
Документ, адресованный Конгрессу США, был размещен на официальном сайте Белого дома. В нем говорится, что ограничительные меры против Беларуси, объявленные 16 июня 2006 года, должны продолжать действовать после 16 июня 2019 года.
 
Отмечается, что "действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают создавать необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".
 
Напомним, санкции США против Беларуси были введены президентом Джорджем Бушем.
 
Он распорядился заморозить финансовые счета президента Беларуси Александра Лукашенко и девяти других высокопоставленных белорусских чиновников, а также запретил американским гражданам совершать с ними какие-либо сделки. В санкционном списке 10 лиц, в том числе Александр и Виктор Лукашенко, Лидия Ермошина, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко.

 
Поводом для введения санкций стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными.

Напомним, что в феврале ЕС на год продлил действие оружейного эмбарго в отношении Беларуси, а также ограничительные меры против четырех граждан этой страны. Александр Лукашенко стал въездным в Европу, однако в "черном списке" остаются те, кого Европа подозревает в причастности к исчезновению Юрия Захаренко, Витора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского.

 
 
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Действия и политика некоторых членов белорусского правительства связана с нарушением прав человека, репрессиями и коррупцией, подчеркнули в американской...
 
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