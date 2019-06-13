Трамп продлил санкции против чиновников Беларуси

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников. Об этом в четверг, 13 июня, сообщила пресс-служба Белого дома.

Документ, адресованный Конгрессу США, был размещен на официальном сайте Белого дома. В нем говорится, что ограничительные меры против Беларуси, объявленные 16 июня 2006 года, должны продолжать действовать после 16 июня 2019 года.

Отмечается, что "действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают создавать необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

Напомним, санкции США против Беларуси были введены президентом Джорджем Бушем.

Он распорядился заморозить финансовые счета президента Беларуси Александра Лукашенко и девяти других высокопоставленных белорусских чиновников, а также запретил американским гражданам совершать с ними какие-либо сделки. В санкционном списке 10 лиц, в том числе Александр и Виктор Лукашенко, Лидия Ермошина, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко.





Поводом для введения санкций стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными.





Напомним, что в феврале ЕС на год продлил действие оружейного эмбарго в отношении Беларуси, а также ограничительные меры против четырех граждан этой страны. Александр Лукашенко стал въездным в Европу, однако в "черном списке" остаются те, кого Европа подозревает в причастности к исчезновению Юрия Захаренко, Витора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского.