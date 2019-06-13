В Могилеве двоих мужчин убило током

Спасатели достали пострадавших, бригада скорой помощи констатировала их смерть.
Выяснилось, что мужчины занимались извлечением металла и кабеля в тоннеле, но получили удар током от временно проложенного электрического провода, питающего угловую шлифовальную машинку.
На месте происшествия находился и третий мужчина, который работал вместе с погибшими и обратился в скорую помощь. Он не пострадал, сообщили в МЧС.
Проверку по факту гибели проводит Могилевский межрайонный отдел следственного комитета Республики Беларусь.