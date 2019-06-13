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В Могилеве двоих мужчин убило током

14.06.2019 09:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Могилеве двоих мужчин убило током
МЧС Республики Беларусь

Спасатели достали пострадавших, бригада скорой помощи констатировала их смерть. 

Выяснилось, что мужчины занимались извлечением металла и кабеля в тоннеле, но получили удар током от временно проложенного электрического провода, питающего угловую шлифовальную машинку.

На месте происшествия находился и третий мужчина, который работал вместе с погибшими и обратился в скорую помощь. Он не пострадал, сообщили в МЧС.

Проверку по факту гибели проводит Могилевский межрайонный отдел следственного комитета Республики Беларусь. 

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Спасателям сообщили, что в кабельном тоннеле на территории неэксплуатируемого предприятия в областном центре найдены двое мужчин в бессознательном состоянии.
 
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