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Эксперты: закон «О персональных данных» не станет поводом для блокировки соцсетей
Источник материала: Tut.by
В четверг 13 июня Палата представителей Беларуси
Отмечается, что принятие проекта закона вызвано необходимостью соответствия местного законодательства европейскому Общему регламенту по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) — что является условием работы компаний на рынке Европы.
Согласно законопроекту в Беларуси — в отличие от России — не нужно будет обязательно хранить на территории страны персональные данные ее граждан. Об этом в интервью DW сообщил эксперт в сфере защиты персональных данных из инициативы Human Constanta Алексей Козлюк.
Это значит, что в РБ не возникнет оснований для блокировки иностранных соцсетей и сервисов, как это произошло в России с Linkedin и, как сейчас
В ответ на вопрос DW Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси, заверил, что «трансграничная передача данных — это то, ради чего в принципе и принимается этот закон».
В Беларуси базируются фирмы, которые работают с персональными данными европейских и российских клиентов, и именно для этого им нужен данный закон, пояснил Ипатов. При обсуждении законопроекта он отметил, что
Собственно именно отсутствие соответствующего закона является угрозой для белорусских фирм — для них может закрыться европейский рынок в сфере интернет-услуг, ведь она связана с обработкой персональных данных.
Депутат Палаты представителей Ольга Политико при обсуждении законопроекта обратила внимание на то, что в нем собственно защите персональных данных посвящена единственная статья («причем настолько декларативная…»), но есть широкий перечень условий, в соответствии с которыми не надо получать согласие физлица на обработку его данных.
В этой связи Политико сделала вывод: «Специальные персональные данные без согласия человека при творческом подходе можно собирать и обрабатывать всегда». Вадим Ипатов возразил, что законопроект опирается на конвенцию Совета Европы,
Эксперт Алексей Козлюк согласен с тем, одобренный законопроект следует по пути европейских стандартов регулирования, создавая основу всей системы оборота персональных данных. «Все это должно помочь защитить наши цифровые права, упорядочить работу государственных баз данных и в то же время позволить бизнесу с большей уверенностью работать на внутреннем и внешнем рынках», — считает Козлюк.
Вместе с тем он, а в ходе обсуждения законопроекта и депутат Анна Канопацкая, подняли вопрос, не будет ли новый закон использован для ограничения журналистских расследований, как это случалось в соседних странах. Вадим Ипатов на это ответил так: «Я не вижу здесь проблем». По его выражению, на сей счет «каких-то вопросов от СМИ нам не поступало».
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В четверг 13 июня Палата представителей Беларуси приняла в первом чтении законопроект «О персональных данных», который запретит обрабатывать личные данные...
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