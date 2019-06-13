Эксперты: закон «О персональных данных» не станет поводом для блокировки соцсетей

Источник материала: Tut.by

В четверг 13 июня Палата представителей Беларуси приняла в первом чтении законопроект «О персональных данных», который запретит обрабатывать личные данные белорусов без согласия, а также даст право требовать у операторов их удаления. Однако в отличие от аналогичного закона в РФ он не станет поводом для блокировки иностранных соцсетей. Об этом сообщает Deutsche Welle.



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Отмечается, что принятие проекта закона вызвано необходимостью соответствия местного законодательства европейскому Общему регламенту по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) — что является условием работы компаний на рынке Европы.

Согласно законопроекту в Беларуси — в отличие от России — не нужно будет обязательно хранить на территории страны персональные данные ее граждан. Об этом в интервью DW сообщил эксперт в сфере защиты персональных данных из инициативы Human Constanta Алексей Козлюк.

Это значит, что в РБ не возникнет оснований для блокировки иностранных соцсетей и сервисов, как это произошло в России с Linkedin и, как сейчас обсуждается, с Facebook . Обе соцсети отказались хранить персональные данных своих российских пользователей на серверах, расположенных в РФ.

В ответ на вопрос DW Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси, заверил, что «трансграничная передача данных — это то, ради чего в принципе и принимается этот закон».

В Беларуси базируются фирмы, которые работают с персональными данными европейских и российских клиентов, и именно для этого им нужен данный закон, пояснил Ипатов. При обсуждении законопроекта он отметил, что без такого нормативного акта Минск попадет под действие конвенции Совета Европы, которая запрещает трансграничную передачу данных в страны, где не надлежащим образом урегулирована данная сфера, а также вопрос защиты персональных данных.

Собственно именно отсутствие соответствующего закона является угрозой для белорусских фирм — для них может закрыться европейский рынок в сфере интернет-услуг, ведь она связана с обработкой персональных данных.

Депутат Палаты представителей Ольга Политико при обсуждении законопроекта обратила внимание на то, что в нем собственно защите персональных данных посвящена единственная статья («причем настолько декларативная…»), но есть широкий перечень условий, в соответствии с которыми не надо получать согласие физлица на обработку его данных.

В этой связи Политико сделала вывод: «Специальные персональные данные без согласия человека при творческом подходе можно собирать и обрабатывать всегда». Вадим Ипатов возразил, что законопроект опирается на конвенцию Совета Европы, законодательство ЕС , и у европейских коллег претензий к нему нет.

Эксперт Алексей Козлюк согласен с тем, одобренный законопроект следует по пути европейских стандартов регулирования, создавая основу всей системы оборота персональных данных. «Все это должно помочь защитить наши цифровые права, упорядочить работу государственных баз данных и в то же время позволить бизнесу с большей уверенностью работать на внутреннем и внешнем рынках», — считает Козлюк.

Вместе с тем он, а в ходе обсуждения законопроекта и депутат Анна Канопацкая, подняли вопрос, не будет ли новый закон использован для ограничения журналистских расследований, как это случалось в соседних странах. Вадим Ипатов на это ответил так: «Я не вижу здесь проблем». По его выражению, на сей счет «каких-то вопросов от СМИ нам не поступало».