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Суперматч в Борисове, который может решить судьбу золота ЧБ (но это не точно), и другие анонсы 11 тура
Источник материала: Tut.by
После международной паузы, во время которой сборная провела
Напомним краткое содержание предыдущих серий. В первенстве лидирует брестское «Динамо», имея в активе 26 очков и ноль поражений. Далее ноздря в ноздрю идут БАТЭ и «Шахтер»: у них по 24 балла. Эти три клуба имеют 80% набранных очков, и это соответствует чемпионскому графику в турнирах, которые играются в два круга. Но исходы матчей в июне могут очень сильно перемешать карты.
Хитом 11-го тура станет матч в Борисове, где 16 июня БАТЭ сыграет против «Шахтера». Команды преследуют Брест, для которого ничья в этом матче будет идеальным исходом. Но «трактористам» и «горнякам» нужна только победа!
Посмотрим, сможет ли «Шахтер» доминировать на поле «Борисов-Арены». Пауза несколько выбила команды из тонуса, а лидеры, наоборот, находились под нагрузкой в сборной, в том числе психологической.
Тренеру чемпионов Алексею Баге добавила головной боли старая травма основного вратаря Дениса Щербицкого, который залечивает ее и не поможет команде в важной игре. Покинул клуб Александр Глеб. А вот у «Шахтера» все прекрасно, команда не испытывает кадровых проблем и попробует добыть долгожданную победу дома у БАТЭ. «Горняки» очень давно праздновали викторию в Борисове!
Некоторые специалисты и болельщики считают, что победа одной из команд выбьет соперника из чемпионской гонки. На кону золото?
15 июня стоит обратить внимание на игру в Жодино, где местный клуб примет «Витебск». А завершит тур матч в Бресте, в котором местное «Динамо» сыграет против «Гомеля».
Видео:
В пятницу пройдут два матча:
ФК «Городея» — «Торпедо» (Минск), 20.45.
15 июня состоятся три встречи:
«Дняпро-МЧЗ» — «Ислочь», 17.00;
«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Витебск», 20.45.
11 тур завершится в воскресенье суперматчами с участием лидеров чемпионата:
«Динамо» (Минск) — РЦОР-БГУ, 19.00;
«Динамо» (Брест) — ФК «Гомель», 20.45.
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Суперматч в Борисове, который может решить судьбу золота ЧБ (но это не точно), и другие анонсы 11 тура
Болельщиков ждет жара на газоне «Борисов-Арены» 16 июня в 17.00.
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