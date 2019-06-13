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Суперматч в Борисове, который может решить судьбу золота ЧБ (но это не точно), и другие анонсы 11 тура

14.06.2019 09:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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После международной паузы, во время которой сборная провела два матча, которые хочется поскорее забыть, возобновляется чемпионат Беларуси по футболу.

Напомним краткое содержание предыдущих серий. В первенстве лидирует брестское «Динамо», имея в активе 26 очков и ноль поражений. Далее ноздря в ноздрю идут БАТЭ и «Шахтер»: у них по 24 балла. Эти три клуба имеют 80% набранных очков, и это соответствует чемпионскому графику в турнирах, которые играются в два круга. Но исходы матчей в июне могут очень сильно перемешать карты.


Фото: Алексей Комельков, ФК «Динамо-Брест»

Хитом 11-го тура станет матч в Борисове, где 16 июня БАТЭ сыграет против «Шахтера». Команды преследуют Брест, для которого ничья в этом матче будет идеальным исходом. Но «трактористам» и «горнякам» нужна только победа!

Посмотрим, сможет ли «Шахтер» доминировать на поле «Борисов-Арены». Пауза несколько выбила команды из тонуса, а лидеры, наоборот, находились под нагрузкой в сборной, в том числе психологической.

Тренеру чемпионов Алексею Баге добавила головной боли старая травма основного вратаря Дениса Щербицкого, который залечивает ее и не поможет команде в важной игре. Покинул клуб Александр Глеб. А вот у «Шахтера» все прекрасно, команда не испытывает кадровых проблем и попробует добыть долгожданную победу дома у БАТЭ. «Горняки» очень давно праздновали викторию в Борисове!

Некоторые специалисты и болельщики считают, что победа одной из команд выбьет соперника из чемпионской гонки. На кону золото?

15 июня стоит обратить внимание на игру в Жодино, где местный клуб примет «Витебск». А завершит тур матч в Бресте, в котором местное «Динамо» сыграет против «Гомеля».

Видео: АБФФ ТВ

В пятницу пройдут два матча:

ФК «Минск» — «Неман», 18.45;

ФК «Городея» — «Торпедо» (Минск), 20.45.

15 июня состоятся три встречи:

«Дняпро-МЧЗ» — «Ислочь», 17.00;

«Славия» — ФК «Слуцк», 19.00;

«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Витебск», 20.45.

11 тур завершится в воскресенье суперматчами с участием лидеров чемпионата:

БАТЭ — «Шахтер», 17.00;

«Динамо» (Минск) — РЦОР-БГУ, 19.00;

«Динамо» (Брест) — ФК «Гомель», 20.45.

Положение в чемпионате перед 11 туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Динамо (Брест) 10 8 2 0 23 6 26
2 БАТЭ 10 8 0 2 16 3 24
3 Шахтер 10 8 0 2 17 6 24
4 Ислочь 10 7 0 3 15 6 21
5 Динамо (Минск) 10 6 1 3 11 8 19
6 Торпедо-БелАЗ 10 5 2 3 13 8 17
7 Славия 10 5 1 4 13 11 16
8 Неман 10 4 1 5 9 14 13
9 ФК Витебск 10 3 4 3 11 12 13
10 ФК Городея 10 3 3 4 6 11 12
11 ФК Гомель 10 2 1 7 17 18 7
12 Дняпро-МЧЗ 10 1 4 5 7 16 7
13 РЦОР-БГУ 10 1 4 5 10 21 7
14 ФК Слуцк 10 1 3 6 8 22 6
15 ФК Минск 10 0 6 4 8 14 6
16 Торпедо (Минск) 10 1 2 7 2 10 5

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Что: БАТЭ — «Шахтер», 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу

Когда: 16 июня, 17.00

Где: «Борисов-Арена»

Сколько: от 3 рублей

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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