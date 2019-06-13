Значимые моменты культурной программы фан-зоны Дворец Спорта

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Формат фан-зоны международный и национальный.

График работы фан-зоны с 19 по 30 июня с 10.00 до. 00.00, кроме 21 и 30 июня в дни открытия и закрытия Европейских игр в Минске фан-зона работает до 04.00.

В программе работы фан-зоны:

презентации НОКов стран участниц II Европейских Игр и их культурной программы – Азербайджан, Израиль, Великобритания, Грузия, Италия, Венгрия, Турция, Латвия, Австрия, Румыния, Россия;

выступления артистов и народных коллективов из разных стран. На площадке фан-зоны будут представлены национальные кухни, ремесла, театральные коллективы и спортивные достижения участников II Европейских игр в Минске;

белорусская концертная программа представлена форматами «Bright Kids», «Bright Folk», «Bright Stage», «Bright Orchestra», «Bright Dance».

Кроме музыкальной программы на сцене у Дворца спорта свои развлекательные шоу представят: радиостанция «Пилот ФМ» – информационный партнер главной фан-зоны Игр, интеллектуальная игра «Мозгобойня». Все дни фан-зоны будут работать площадки с показательными выступлениями от Белорусской федерации петанка и Белорусского общественного объединения традиционных видов борьбы.

Для детей будет работать мини-фан-зона организованная совместно с ЮНИСЕФ. Ее торжественное открытие состоится днем 21 июня. Насыщенная ежедневная программа из мастер-классов, игр, спортивных активностей, конкурсов, флеш-мобов, мотивирующих выступлений известных спортсменов и тренеров, мастер-классы и театральные представления.

Лучшие события по дням:

19 июня

Торжественное открытие фан-зоны Дворец спорта,

программа «The Final Countdown» — концерт Президентского оркестра РБ под управлением Виктора Бабарикина с участием звезд белорусской музыкальной сцены: Руслана Алехно, Георгия Колдуна, Ирины Дорофеевой, Ивана Вабищевича, Ксении Жук, Алены Ланской, Алексея Хлестова, Тариэла Майсурадзе.

20 июня

Оркестр «Немига», фольклорная группа «Купалинка», арт-группа «Беларусы»,

группа «Drum Ecstasy»,

Белорусский государственный ансамбль «Песняры»,

День культуры и традиций Республики Азербайджан

июня

Трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

солисты продюсерского центра «СПАМАШ»,

кавер-бэнды «OK Band», «Минское Море»,

День культуры и традиций Израиля

Алена Ланская , Ольга Плотникова, Тео, Алексей Хлестов, Герман, солисты Театра песни Ирины Дорофеевой, группы «Провокация» и «Litesound»,

трансляция Церемонии официального открытия II Европейских игр 2019 года в Минске,

Bright Party с участием артистов электронной сцены: DJ Shane, DJ Magic Sound, DJ Gleb Glebov, DJ Arston.

22 июня

Трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

The Apples, SOMETHIN’ REGENERATED (Великобритания),

Clean Cut Kid, DJ Blaise (Великобритания),

показательные выступления по историческому фехтованию,

День культуры и традиций Великобритании

23 июня

Трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

группы «Дрозды», «Стары Ольса», «Shuma», «Лас-Вегас», Ян Ярош, Лера Яскевич,

Государственный академический ансамбль песни и танца Грузии «Рустави», Государственный Театр пантомим им.Шаликашвили (Грузия),

Нино Катамадзе & Band при участии струнного оркестра «Большой романтик» и «NEW LIVE BRASS» (Грузия),

показательные выступления по историческому фехтованию,

День культуры и традиций Грузии

24 июня

Трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

камерный ансамбль «Минск-классик», Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь «Крупицкие музыки»,

Ансамбли танца «Зубренок», «Чабарок», Театр эстрадной песни «Сябрынка»,

Группа «Vassel & Rooby»,

Медальные церемонии награждения победителей II Европейских игр 2019 года в Минске по легкой атлетике,

День культуры и традиций Италии.

25 июня

Трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

народные ансамбли «Свята», «Забава», «Узорица»,

группы «Лас-вегас», «Топлес», «Дядя Ваня и племянники»,

Pal Istvan Szalonna (Венгрия),

День культуры и традиций Венгрии.

26 июня

Трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь им. И. Жиновича,

Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки»,

Александр Солодуха, Макс Лоренс, ВИА «Чаровницы».

27 июня

Трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

Palladium Electric Band, кавер-бэнды «Jazz city bаnd», «DeTroit Cover band»,

презентация культуры, истории и кулинарии Провинции Газиантеп (Турция),

ERAY (Турция), группа «GASMEK» (Турция),

День культуры и традиций Турции.

28 июня

Трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

Белорусский государственный ансамбль народной музыки «Свята»,

Ольга Плотникова, Александра Гайдук, Usari,

группа «Carnival Youth» (Латвия),

День культуры и традиций Латвийской Республики.

29 июня

Трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

Заслуженная артистка Республики Беларусь Инна Афанасьева, DJ Shane,

Танцевальная концертная программа от Белорусской ассоциации танцевального спорта,

День культуры России.

30 июня

Трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

группы «Чистый голос», «Ягорава гара», «Палац»,

Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры»

DJ Magic Sound , DJ Gleb Glebov, DJ Shane,

День культуры и традиций Беларуси,

трансляция Церемонии официального закрытия II Европейских игр 2019 года в Минске.

Подробное расписание культурной программы на фан-зоне можно найти на официальном сайте II Европейских игр 2019 в Минске www.minsk2019.by в разделе «Беларусь».