Значимые моменты культурной программы фан-зоны Чижовка-Арена

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Популярный формат.

В разных программах и жанрах выступят любимые артисты. Цель программы – привлечь самую широкую аудиторию, зарядить болельщиков на поддержку спортсменов и глобальный спортивный праздник.

Гостей фан-зоны на главной сцене будут ждать: Тео, Герман, «Аура», «Тяни-Толкай», «Дрозды», Саша Немо, «Стары Ольса», Алексей Хлестов, «Топлесс», «Mikita», Ирина Игнатюк, «Дядя Ваня и племянники», «Лас-Вегас», Заслуженные артистки Республики Беларусь Ирина Дорофеева, Искуи Абалян, Виктория Алешко, Алёна Ланская.

Хэдлайнеры фан-зоны по дням:

21 · «Bright kids»: выступления юных артистов и ансамблей «Малиновка», Центра искусств «Арт-платформа». · «Bright stage»:Заслуженные артистки Республики Беларусь Виктория Алешко и Ирина Дорофеева, Герман, Саша Немо, Тео, группы «Радиоволна», «Аура». · Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске, Трансляция Церемонии официального открытия II Европейских игр 2019. 22 · Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске. · «Bright stage»: ансамбль солистов п/у И.Иванова, Ирина Игнатюк. · «Bright orkestra»: Заслуженный коллектив «Образцово-показательный оркестр ВС РБ», Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь им. И. Жиновича. 23 · Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске. · «Bright folk»: группа «Стары Ольса». · «Bright party»: группы «Дрозды», «Таймсквер», «Минское море», кавер-бенд «Бавария». 24 · Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске. · «Bright folk» : Государственный академический ансамбль танца «Беларусь», фольклорная группа «Купалинка», группа «Палац». · «Bright stage»: группа «Дядя Ваня и племянники». 25 · Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске. · «Bright folk»: Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки», группа «Стары Ольса». · «Bright party»: группа «Минское море». 26 · Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске. · «Bright stage»: Герман Титов, Группа «Топлес», Алексей Хлестов, Группа «Mikita», кавер-группа «DeTroit». · «Bright Dance»: DJ Magic sound 27 · Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске. · «Bright folk»: группы «БелРосы», «Палац». · «Bright Dance»: группа «Vassel &Rooby» 28 · Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске. · «Bright stage»: группы «Тяни Толкай», «Лас-Вегас», «Дрозды», Елена Гришанова. 29 · Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске. · «Bright folk»: Заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль песни и танца «Свята», Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки», группа «Ляльки корпорейшен». · «Bright kids»: солисты центра искусств «Арт-платформа» и продюсерский центр Uzari Production, солисты Национального центра музыкального искусства имени В.Г.Мулявина В сопровождении балета п/у Ольги Шамровой. · «Bright stage»: Заслуженная артистка Республики Беларусь Искуи Абалян, Александра Гайдук, Саша Немо, группы «Аура», «Радиоволна». 30 · Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске.. · «Bright kids»: «Зубренок», «Сябрынка», «Буслік». · «Bright folk»: группв «Купалинка», «Вяликдзень» · «Bright stage»: Заслуженные артистки Республики Беларусь Алёна Ланская и Виктория Алешко, ТЕО, группы «Тяни-Толкай», «Дрозды», «Дядя Ваня и племянники». · Трансляция Церемонии официального закрытия II Европейских игр 2019

Подробное расписание культурной программы на фан-зоне можно найти на официальном сайте II Европейских игр 2019 в Минске www.minsk2019.by в разделе «Беларусь».