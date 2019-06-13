Значимые моменты культурной программы фан-зоны Чижовка-Арена

В разных программах и жанрах выступят любимые артисты. Цель программы – привлечь самую широкую аудиторию, зарядить болельщиков на поддержку спортсменов и глобальный спортивный праздник.
Гостей фан-зоны на главной сцене будут ждать: Тео, Герман, «Аура», «Тяни-Толкай», «Дрозды», Саша Немо, «Стары Ольса», Алексей Хлестов, «Топлесс», «Mikita», Ирина Игнатюк, «Дядя Ваня и племянники», «Лас-Вегас», Заслуженные артистки Республики Беларусь Ирина Дорофеева, Искуи Абалян, Виктория Алешко, Алёна Ланская.
Хэдлайнеры фан-зоны по дням:
21
· «Bright kids»: выступления юных артистов и ансамблей «Малиновка», Центра искусств «Арт-платформа».
· «Bright stage»:Заслуженные артистки Республики Беларусь Виктория Алешко и Ирина Дорофеева, Герман, Саша Немо, Тео, группы «Радиоволна», «Аура».
· Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске, Трансляция Церемонии официального открытия II Европейских игр 2019.
22
· Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске.
· «Bright stage»: ансамбль солистов п/у И.Иванова, Ирина Игнатюк.
· «Bright orkestra»: Заслуженный коллектив «Образцово-показательный оркестр ВС РБ», Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь им. И. Жиновича.
23
· Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске.
· «Bright folk»: группа «Стары Ольса».
· «Bright party»: группы «Дрозды», «Таймсквер», «Минское море», кавер-бенд «Бавария».
24
· Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске.
· «Bright folk» : Государственный академический ансамбль танца «Беларусь», фольклорная группа «Купалинка», группа «Палац».
· «Bright stage»: группа «Дядя Ваня и племянники».
25
· Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске.
· «Bright folk»: Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки», группа «Стары Ольса».
· «Bright party»: группа «Минское море».
26
· Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске.
· «Bright stage»: Герман Титов, Группа «Топлес», Алексей Хлестов, Группа «Mikita», кавер-группа «DeTroit».
· «Bright Dance»: DJ Magic sound
27
· Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске.
· «Bright folk»: группы «БелРосы», «Палац».
· «Bright Dance»: группа «Vassel &Rooby»
28
· Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске.
· «Bright stage»: группы «Тяни Толкай», «Лас-Вегас», «Дрозды», Елена Гришанова.
29
· Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске.
· «Bright folk»: Заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль песни и танца «Свята», Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки», группа «Ляльки корпорейшен».
· «Bright kids»: солисты центра искусств «Арт-платформа» и продюсерский центр Uzari Production, солисты Национального центра музыкального искусства имени В.Г.Мулявина В сопровождении балета п/у Ольги Шамровой.
· «Bright stage»: Заслуженная артистка Республики Беларусь Искуи Абалян, Александра Гайдук, Саша Немо, группы «Аура», «Радиоволна».
30
· Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске..