Значимые моменты культурной программы региональных фан-зон

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Брест

График работы фан-зоны с 21 по 30 июня с 17.00 до 23.00, кроме 21 и 30 июня в дни открытия и закрытия Европейских игр фан-зона работает до 00.30.

В программе работы фан-зоны:

Просмотр самых значимых спортивных соревнований на больших экранах, детская мини фан-зона совместно с Unicef – игры и развлечения, интеллектуальная игра «Мозгобойня», лучшие белорусские исполнители и группы, спортивные активности, конкурсы и интерактивные игры.

Исполнители хедлайнеры фан-зоны: солистытворческого центра АртПиппер, солисты студии «Ангел», рок-группа «Виски Уэй», рок-группа «Алгоритм», клуб социальных танцев «BreStarDance», цирковая студия «Жонглеры Бреста».

21 июня

20 30 – 22 00 концерт солистов творческого центра АртПиппер;

22 июня

20 00 – 21 00 концертная программы участников эстрадной студии «Ангел», руководитель Анна Мусвидас;

24 июня

20 55 – 22 00 танцевальные вечер с участием Брестского клуба социальных танцев «BreStarDance»;

25 июня

18 3 – 20 00 концерт образцового ансамбля танца «Надежда» Брестского городского центра культуры;

26 июня

19 00 – 20 00 концерт народного вокального ансамбля «Рамонки»;

27 июня

20 40 – 21 20 цирковая студия «Жонглеры Бреста»;

28 июня

20 00 – 21 00 концерт рок-группы «Алгоритм»;

30 июня

20 30 – 22 00 концерт рок-группы «Виски Уэй».

Витебск

График работы фан-зоны 21 июня с 17.00 до 00.30, 22 июня с 17 00 до 21 00, 23 июня с 17 00 до 22 00, 24 июня с 17 00 до 21 30, 25 июня с 17 00 до 19 30, 26 июня с 17 00 до 22 00, 27 июня с 17 00 до 21 30, 28 июня с 13 00 до 23 00, 29 июня с 10 00 до 23 00, 30 июня с 14 00 до 00 30.

В программе работы фан-зоны:

Просмотр самых значимых спортивных соревнований на больших экранах, детская мини фан-зона совместно с Unicef – игры и развлечения, интеллектуальная игра «Мозгобойня», лучшие белорусские исполнители и группы, спортивные активности, конкурсы и интерактивные игры.

21 июня

20 00 – 22 00 гала-концерт творческих коллективов и исполнителей г. Витебска;

29 июня

10 00 – 15 00 автопробег, автовыставка;

21 00 – 23 00 «Классика с Velcom»;

23 00 фейерверк;

30 июня

14 00 -15 00 велопробег, показательные выступления фитнес-клубов, интерактивные площадки;

20 00 – 22 00 гала-концерт «I открытого молодежного фестиваля хореографии».

Гомель

График работы фан-зоны с 21 по 30 июня с 17.00 до 23.00, кроме 21 и 30 июня в дни открытия и закрытия Европейских игр фан-зона работает до 00.30

В программе работы фан-зоны:

Просмотр самых значимых спортивных соревнований на больших экранах, детская мини фан-зона совместно с Unicef – игры и развлечения, интеллектуальная игра «Мозгобойня», лучшие белорусские исполнители и группы, спортивные активности, конкурсы и интерактивные игры.

Исполнители хедлайнеры фан-зоны: Максим Сапатьков, ALEN HIT, группа «Стары фальварак», «Джолливуд», проект BLGN & Mirex, огненный коллектив «Инсейн», огненный коллектив «Флеш Лайтс», группа «Без Билета».

21 июня

21 00 – 22 00 Максим Сапатьков; ALEN HIT;

30 июня

(19 30 – 21 20)

группа «Стары фальварак»;

«Джолливуд»; проект BLGN & Mirex;

огненный коллектив «Инсейн»;

огненный коллектив «Флеш Лайтс»;

21 20 – 22 00 группа «Без Билета».

Гродно

График работы фан-зоны 21 июня с 14 00 до 00 30, 22 июня с 12 30 до 20 30, 23 июня с 11 50 до 19 30, 24 июня с 14 00 до 21 20, 25 июня с 10 00 до 19 00, 26 июня с 10 00 до 19 20, 27 июня с 10 00 до 21 00, 28 июня с 10 00 до 20 20, 29 июня с 10 00 до 21 10, 30 июня с 12 00 до 00 30.

В программе работы фан-зоны:

Просмотр самых значимых спортивных соревнований на больших экранах, детская мини фан-зона совместно с Unicef – игры и развлечения, интеллектуальная игра «Мозгобойня», лучшие белорусские исполнители и группы, спортивные активности, конкурсы и интерактивные игры.

Исполнители хедлайнеры фан-зоны: народная эстрадная студия «Миллениум», образцовая эстрадная студия «Септима», детская вокальная студия «Яварынка», хореографический коллектив «Белые росинки», черлидерская команда «Дартли, ансамбль «Фабричный колорит», Народный ансамбль песни «Неман», Народный ансамбль белорусской песни и музыки «Гасцінец», Народный ансамбль белорусской песни «Гарадніца», ансамбль украинской песни «Барвінок».

21 июня

(20 55 -21 55)

народная эстрадная студия «Миллениум»;

образцовая эстрадная студия «Септима»;

детская вокальная студия «Яварынка»;

хореографический коллектив «Белые росинки»;

черлидерская команда «Дартли»;

24 июня

18 05 – 18 55 «Мы-будущее страны» Интерактивная площадка от БРСМ (спортивные мастер-классы, аквагрим, фотозона);

27 июня

16 30 – 17 30 концертная программа «От всего сердца желаем вам побед!», подготовленная артистами эстрадного коллектива «Струны сердца» Гродненского городского центра культуры;

29 июня

16 00 – 17 00 встреча с гродненскими спортсменами и тренерами, участниками II Европейских игр;

30 июня

(20 40 – 21 45)

вокальный ансамбль «Фабричный колорит»;

Народный ансамбль песни «Неман»;

Народный ансамбль белорусской песни и музыки «Гасцінец»;

Народный ансамбль белорусской песни «Гарадніца»;

ансамбль украинской песни «Барвінок».

Могилев

График работы фан-зоны с 21 по 30 июня с 17.00 до 23.00, кроме 21 и 30 июня в дни открытия и закрытия Европейских игр фан-зона работает до 00.30

В программе работы фан-зоны:

Просмотр самых значимых спортивных соревнований на больших экранах, детская мини фан-зона совместно с Unicef – игры и развлечения, интеллектуальная игра «Мозгобойня», лучшие белорусские исполнители и группы, спортивные активности, конкурсы и интерактивные игры.

24 июня

18 00 — 19 00 показательные выступления клубов восточных единоборств;

25 июня

18 30 — 20 00 мастер-классы фитнес-клубов;

26 июня

19 00 – 20 00 турнир по лазертагу;

28 июня

20 00 – 22 00 концертно-развлекательная программа «С днем рождения, Могилев!»;

29 июня

21 00 – 22 00 спортивный праздник «ВелоДэй»;

30 июня

(17 00 – 22 00)

концертная программа;

встреча со спортсменами, закончившими выступление на Европейских играх в Минске 2019.

Бобруйск

График работы фан-зоны с 21 по 30 июня с 17.00 до 23.00, кроме 21 и 30 июня в дни открытия и закрытия Европейских игр фан-зона работает до 00.30

В программе работы фан-зоны:

Просмотр самых значимых спортивных соревнований на больших экранах, детская мини фан-зона совместно с Unicef – игры и развлечения, интеллектуальная игра «Мозгобойня», лучшие белорусские исполнители и группы, спортивные активности, конкурсы и интерактивные игры.

Исполнители хедлайнеры фан-зоны: Народный вокальный ансамбль «Девчата», инструментальный ансамбль «Арт-альянс», образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца «Мечта», Народный инструментальный ансамбль «Бурлеска», образцовая эстрадная студия «Жемчужина», вокально-эстрадная студия «Каскад», ансамбль русских народных инструментов «Виртуозы», Народный казачий ансамбль «Вольница», ансамбль аккордеонистов «Интермеццо», камерный ансамбль «Элегия», камерный хор «Дворец искусств Бобруйска», коллектив «Дворец школы искусств №2 имени Оловникова», заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь Народный хор народной песни имени Балаханова

21 июня

21 00 — 22 00Народный вокальный ансамбль «Девчата» ГУО «Детская школа искусств №1 имени Тикоцкого»;

22 июня

20 00 – 21 00 инструментальный ансамбль «Арт-альянс» ГУО «Детская школа искусств №1 имени Тикоцкого»;

23 июня

(18 00 – 19 00)

образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца «Мечта»;

Народный инструментальный ансамбль «Бурлеска» ГУО «Детская школа искусств №1 имени Тикоцкого»;

образцовая эстрадная студия «Жемчужина»;

24 июня

(21 00 – 21 30)

вокально-эстрадная студия «Каскад»;

ансамбль русских народных инструментов «Виртуозы»;

25 июня

(18 30 – 19 30)

Народный казачий ансамбль «Вольница», ансамбль аккордеонистов «Интермеццо»;

26 июня

19 00 – 20 00 камерный ансамбль «Элегия»;

27 июня

20 40 – 21 30 камерный хор «Дворец искусств Бобруйска»;

28 июня

20 00 – 21 00 коллектив «Дворец школы искусств №2 имени Оловникова»;

29 июня

20 50 – 21 50 заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь Народный хор народной песни имени Балаханова.

Молодечно

График работы фан-зоны 21 июня с 19 00 до 00 30, 22 июня с 16 00 до 21 00, 23 июня с 16 00 до 18 30, 24 июня с 16 00 до 18 00, 25 июня с 16 00 до 19 00, 26 июня с 17 00 до 19 00, 27 июня с 10 00 до 21 00, 28 июня с 17 00 до 20 00, 29 июня с 16 00 до 21 30, 30 июня с 12 00 до 00 30.

В программе работы фан-зоны:

Просмотр самых значимых спортивных соревнований на больших экранах, детская мини фан-зона совместно с Unicef – игры и развлечения, интеллектуальная игра «Мозгобойня», лучшие белорусские исполнители и группы, спортивные активности, конкурсы и интерактивные игры.

Исполнители хедлайнеры фан-зоны: Дмитрий Колдун, Народный ансамбль эстрадной музыки «Резонанс», Народный ансамбль популярной музыки «Крещендо», Народный вокально — инструментальный ансамбль «Молодечно», Народный ансамбль народной музыки «Сакавинка», Народный ансамбль «Ad libitum», Народный вокальный ансамбль «Менестрели», вокальное трио «Фиеста», вокальная группа «Cantika, ансамбль русских народных инструментов «Сувенир», Народный ансамбль народной песни «Харашуха, образцовая студия эстрадной песни «Спяваем разам», образцовый хореографический ансамбль «Солнечные лучики», образцовая эстрадная студия «Жывы гук», образцовый хореографический ансамбль «ВиЗаВи», образцовая студия бального танца «Каскад» ГУ «Дворец культуры г.Молодечно», образцовая цирковая студия «Мечта», солисты эстрадных студий ГУК «Централизованная клубная система Молодечненского района».

июня

(19 00 – 22 00)

Народный ансамбль эстрадной музыки «Резонанс»;

Народный ансамбль популярной музыки «Крещендо»;

Народный вокально — инструментальный ансамбль «Молодечно»;

Народный ансамбль народной музыки «Сакавинка»;

солисты эстрадных студий ГУК «Централизованная клубная система Молодечненского района»;

июня

(20 00 – 21 00)

народный ансамбль «Ad libitum»

Народный вокальный ансамбль «Менестрели»,

вокальное трио «Фиеста», вокальная группа «Cantika»;

июня

(16 00 – 17 00)

ансамбль русских народных инструментов «Сувенир»;

Народный ансамбль народной песни «Харашуха»;

июня

(16 00 – 17 00)

образцовая студия эстрадной песни «Спяваем разам»;

образцовый хореографический ансамбль «Солнечные лучики»;

образцовая эстрадная студия «Жывы гук»;

образцовый хореографический ансамбль «ВиЗаВи»;

образцовая студия бального танца «Каскад» ГУ «Дворец культуры г.Молодечно»;

июня

(16 00 — 17 00)

выступление творческих коллективов ГУО «Гиназия – колледж искусств г.Молодечно»;

июня

(17 00 – 17 40)

образцовая цирковая студия «Мечта»;

солисты эстрадных студий ГУК «Централизованная клубная система Молодечненского района»;

июня

21 00 концерт Дмитрия Колдуна (платный);

июня

(17 00 – 18 00)

Народный вокальный ансамбль «Березиночка»,

Народный вокальный ансамбль «Асалода» ГУК «Централизованная клубная система Молодечненского района»;

июня

(16 00 – 17 00)

образцовая студия эстрадного пения «Браво!»;

образцовый танцевальный коллектив «Грация»;

30 июня

12 00 – 21 45 региональный фестиваль-конкурс «Одна земля».