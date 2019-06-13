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Значимые моменты культурной программы региональных фан-зон
14.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
График работы фан-зоны с 21 по 30 июня с 17.00 до 23.00, кроме 21 и 30 июня в дни открытия и закрытия Европейских игр фан-зона работает до 00.30.
В программе работы фан-зоны:
Просмотр самых значимых спортивных соревнований на больших экранах, детская мини фан-зона совместно с Unicef – игры и развлечения, интеллектуальная игра «Мозгобойня», лучшие белорусские исполнители и группы, спортивные активности, конкурсы и интерактивные игры.
Исполнители хедлайнеры фан-зоны: солистытворческого центра АртПиппер, солисты студии «Ангел», рок-группа «Виски Уэй», рок-группа «Алгоритм», клуб социальных танцев «BreStarDance», цирковая студия «Жонглеры Бреста».
21 июня
22 июня
24 июня
25 июня
26 июня
27 июня
28 июня
30 июня
Витебск
График работы фан-зоны 21 июня с 17.00 до 00.30, 22 июня с 17 00 до 21 00, 23 июня с 17 00 до 22 00, 24 июня с 17 00 до 21 30, 25 июня с 17 00 до 19 30, 26 июня с 17 00 до 22 00, 27 июня с 17 00 до 21 30, 28 июня с 13 00 до 23 00, 29 июня с 10 00 до 23 00, 30 июня с 14 00 до 00 30.
В программе работы фан-зоны:
Просмотр самых значимых спортивных соревнований на больших экранах, детская мини фан-зона совместно с Unicef – игры и развлечения, интеллектуальная игра «Мозгобойня», лучшие белорусские исполнители и группы, спортивные активности, конкурсы и интерактивные игры.
21 июня
29 июня
30 июня
Гомель
График работы фан-зоны с 21 по 30 июня с 17.00 до 23.00, кроме 21 и 30 июня в дни открытия и закрытия Европейских игр фан-зона работает до 00.30
В программе работы фан-зоны:
Просмотр самых значимых спортивных соревнований на больших экранах, детская мини фан-зона совместно с Unicef – игры и развлечения, интеллектуальная игра «Мозгобойня», лучшие белорусские исполнители и группы, спортивные активности, конкурсы и интерактивные игры.
Исполнители хедлайнеры фан-зоны: Максим Сапатьков, ALEN HIT, группа «Стары фальварак», «Джолливуд», проект BLGN & Mirex, огненный коллектив «Инсейн», огненный коллектив «Флеш Лайтс», группа «Без Билета».
21 июня
30 июня
(19 30 – 21 20)
Гродно
График работы фан-зоны 21 июня с 14 00 до 00 30, 22 июня с 12 30 до 20 30, 23 июня с 11 50 до 19 30, 24 июня с 14 00 до 21 20, 25 июня с 10 00 до 19 00, 26 июня с 10 00 до 19 20, 27 июня с 10 00 до 21 00, 28 июня с 10 00 до 20 20, 29 июня с 10 00 до 21 10, 30 июня с 12 00 до 00 30.
В программе работы фан-зоны:
Просмотр самых значимых спортивных соревнований на больших экранах, детская мини фан-зона совместно с Unicef – игры и развлечения, интеллектуальная игра «Мозгобойня», лучшие белорусские исполнители и группы, спортивные активности, конкурсы и интерактивные игры.
Исполнители хедлайнеры фан-зоны: народная эстрадная студия «Миллениум», образцовая эстрадная студия «Септима», детская вокальная студия «Яварынка», хореографический коллектив «Белые росинки», черлидерская команда «Дартли, ансамбль «Фабричный колорит», Народный ансамбль песни «Неман», Народный ансамбль белорусской песни и музыки «Гасцінец», Народный ансамбль белорусской песни «Гарадніца», ансамбль украинской песни «Барвінок».
21 июня
(20 55 -21 55)
24 июня
27 июня
29 июня
30 июня
(20 40 – 21 45)
Могилев
График работы фан-зоны с 21 по 30 июня с 17.00 до 23.00, кроме 21 и 30 июня в дни открытия и закрытия Европейских игр фан-зона работает до 00.30
В программе работы фан-зоны:
Просмотр самых значимых спортивных соревнований на больших экранах, детская мини фан-зона совместно с Unicef – игры и развлечения, интеллектуальная игра «Мозгобойня», лучшие белорусские исполнители и группы, спортивные активности, конкурсы и интерактивные игры.
24 июня
25 июня
26 июня
28 июня
29 июня
30 июня
(17 00 – 22 00)
Бобруйск
График работы фан-зоны с 21 по 30 июня с 17.00 до 23.00, кроме 21 и 30 июня в дни открытия и закрытия Европейских игр фан-зона работает до 00.30
В программе работы фан-зоны:
Просмотр самых значимых спортивных соревнований на больших экранах, детская мини фан-зона совместно с Unicef – игры и развлечения, интеллектуальная игра «Мозгобойня», лучшие белорусские исполнители и группы, спортивные активности, конкурсы и интерактивные игры.
Исполнители хедлайнеры фан-зоны: Народный вокальный ансамбль «Девчата», инструментальный ансамбль «Арт-альянс», образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца «Мечта», Народный инструментальный ансамбль «Бурлеска», образцовая эстрадная студия «Жемчужина», вокально-эстрадная студия «Каскад», ансамбль русских народных инструментов «Виртуозы», Народный казачий ансамбль «Вольница», ансамбль аккордеонистов «Интермеццо», камерный ансамбль «Элегия», камерный хор «Дворец искусств Бобруйска», коллектив «Дворец школы искусств №2 имени Оловникова», заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь Народный хор народной песни имени Балаханова
21 июня
22 июня
23 июня
(18 00 – 19 00)
24 июня
(21 00 – 21 30)
25 июня
(18 30 – 19 30)
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
Молодечно
График работы фан-зоны 21 июня с 19 00 до 00 30, 22 июня с 16 00 до 21 00, 23 июня с 16 00 до 18 30, 24 июня с 16 00 до 18 00, 25 июня с 16 00 до 19 00, 26 июня с 17 00 до 19 00, 27 июня с 10 00 до 21 00, 28 июня с 17 00 до 20 00, 29 июня с 16 00 до 21 30, 30 июня с 12 00 до 00 30.
В программе работы фан-зоны:
Просмотр самых значимых спортивных соревнований на больших экранах, детская мини фан-зона совместно с Unicef – игры и развлечения, интеллектуальная игра «Мозгобойня», лучшие белорусские исполнители и группы, спортивные активности, конкурсы и интерактивные игры.
Исполнители хедлайнеры фан-зоны: Дмитрий Колдун, Народный ансамбль эстрадной музыки «Резонанс», Народный ансамбль популярной музыки «Крещендо», Народный вокально — инструментальный ансамбль «Молодечно», Народный ансамбль народной музыки «Сакавинка», Народный ансамбль «Ad libitum», Народный вокальный ансамбль «Менестрели», вокальное трио «Фиеста», вокальная группа «Cantika, ансамбль русских народных инструментов «Сувенир», Народный ансамбль народной песни «Харашуха, образцовая студия эстрадной песни «Спяваем разам», образцовый хореографический ансамбль «Солнечные лучики», образцовая эстрадная студия «Жывы гук», образцовый хореографический ансамбль «ВиЗаВи», образцовая студия бального танца «Каскад» ГУ «Дворец культуры г.Молодечно», образцовая цирковая студия «Мечта», солисты эстрадных студий ГУК «Централизованная клубная система Молодечненского района».
(19 00 – 22 00)
(20 00 – 21 00)
(16 00 – 17 00)
(16 00 – 17 00)
(16 00 — 17 00)
(17 00 – 17 40)
(17 00 – 18 00)
(16 00 – 17 00)
30 июня
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> Брест График работы фан-зоны с 21 по 30 июня с 17.00 до 23.00, кроме 21 и 30 июня в дни открытия и закрытия Европейских игр фан-зона работает до 00.30. В программе работы...
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