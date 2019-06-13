Значимые моменты культурной программы фан-зоны Минск-Арена

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Формат фан-зоны танцевальный.

График работы фан-зоны с 21 по 30 июня с 10.00 до 23.30, кроме 21 и 30 июня в дни открытия и закрытия Европейских игр в Минске фан-зона работает до 01.00.

В программе работы фан-зоны:

Просмотр самых значимых спортивных соревнований на больших экранах, детская мини-фан-зона совместно с ЮНИСЕФ – игры и развлечения, лучшие белорусские исполнители и группы, спортивные активности, конкурсы и интерактивные игры.

Исполнители хедлайнеры фан-зоны формата #BrightDance:

ARSTON, UCast, Laurel, Fedorovsky, Magic Sound, Shane, Groove Dealers, Intelligency, GodsGiven, Shuma, Tempo Bay, Александр Патлис и группа «Новый Иерусалим», Мiкiта, Ян Ярош, Drum Ecstasy, Palladium Electrik Band, Alen Hit, Тэо, Жанет, Заслуженные артисты Республики Беларусь Инна Афанасьева, Виктория Алешко, Ирина Дорофеева. Кавер-бенды: «Харди-Гарди», «Бавария», «Иномарки», «Минское море», GreenLandia.

Лучшие выступления по дням:

21 июня

Развлекательная программа «50 европейских хитов» с участием кавер-бэндов «Харди-Гарди», «Бавария»,

шоу программа «Время ярких побед» с участием факелоносцев эстафеты «Пламя мира». Участники концерта: Даниель Ястремский, Анна Шаркунова, Заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Алешко, Саша Немо, Заслуженная артистка Республики Беларусь Инна Афанасьева.

прямые трансляции лучших соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

трансляция официальной Церемонии официального открытия II Европейских игр 2019 года в Минске.

22 июня

Мастер-классы по фитнессу,

интеллектуальное шоу с вопросами о Европейских играх,

выступления фольклорных ансамблей и детских творческих коллективов,

прямые трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

Александр Патлис и группа «Новый Иерусалим», Tempo Bay.

23 июня

Мастер-классы по фитнессу,

интеллектуальное шоу с вопросами о Европейских играх,

выступления лучших фольклорных ансамблей #BrightFolk и лучших детских вокальных и танцевальных творческих коллективов #BrightKids.

прямые трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

Mikita, «Минское море», UCast.

24 июня

Прямые трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

выступления лучших фольклорных ансамблей #BrightFolk

Drum Ecstasy, Palladium Electric Band, UZARI Band, Alen Hit, Shane.

25 июня

Прямые трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

выступления лучших фольклорных ансамблей #BrightFolk

группы «Дядя Ваня и племянники», «Топлесс», Жанет, Елена Гришанова, Fedorovski.

26 июня

Прямые трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

выступления лучших детских вокальных и танцевальных творческих коллективов #BrightKids,

группа «Тяни-Толкай», Заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Дорофеева, Ольга Плотникова, Алексей Хлестов, DJ Laurel (djset).

27 июня

Прямые трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

выступления лучших детских вокальных и танцевальных творческих коллективов #BrightKids,

группа «Дрозды», Lina Lee, Lima Osta, Лера Яскевич, Лиса, Magic Sound (dj set).

28 июня

Прямые трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,выступления лучших детских вокальных и танцевальных творческих коллективов #BrightKids,

шоу кавер-бэндов: «Иномарки», «Харди-Гарди», «Бавария».

группы «Леприконсы», Intelligency, ARSTON (dj set).

29 июня

Мастер-классы по фитнессу,

интеллектуальное шоу с вопросами о Европейских играх,

выступления лучших фольклорных ансамблей #BrightFolk и лучших детских вокальных и танцевальных творческих коллективов #BrightKids.

прямые трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,группы LiteSound, Groove Dealers и Ян Ярош, GodsGiven (dj set).

30 июня

Мастер-классы по фитнессу,

интеллектуальное шоу с вопросами о Европейских играх,

Александр Солодуха, Алексей Хлестов, Тео, Ольга Плотникова, Анна Шаркунова, Заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская, Заслуженная артистка Республики Беларусь Инна Афанасьева.

прямая трансляция Церемонии официального закрытия II Европейских игр 2019 в Минске.

Подробное расписание культурной программы на фан-зоне можно найти на официальном сайте II Европейских игр 2019 в Минске www.minsk2019.by в разделе «Беларусь».