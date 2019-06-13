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Белорусский магазин Xiaomi на три дня сделал скидки до 30%

14.06.2019 09:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из официальных магазинов Xiaomi — xistore.by — на три дня сделал скидки до 30%. Об этом сообщается на официальном сайте компании.


Фото: Reuters

Предложение действует с 14 по 16 июня. При этом представители продавца отмечают: количество акционного товара ограничено.

Например, телевизор Mi TV 4A Pro на 32 дюйма подешевел до 497,94 рублей, а ТВ-приставка Mi Box S — до 183,08 рублей. Выгоднее, чем обычно, получится купить и некоторые смартфоны: самое существенное падение цен у Redmi Note 6 Pro (4/64 ГБ) — его продают за 499 рублей. Прошлогодний флагман Mi 8 — за 800,11 рублей.

Фитнес-браслет Mi Band 3 подешевел до 58,65 рублей, весы Mi Scale — до 47,79 рублей, смарт-часы MiJia Quartz Watch — до 139,30 рублей. Среди более серьезных устройств со скидкой — ноутбук Mi Book Air на 13,3 дюйма (2018 года), его получится купить за 2339,92 рубля.

Ниже — цены некоторых из названных выше гаджетов в других интенет-магазинах:

 
 
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Предложение действует с 14 по 16 июня. При этом представители продавца отмечают: количество акционного товара ограничено.
 
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