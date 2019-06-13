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Белорусский магазин Xiaomi на три дня сделал скидки до 30%
Источник материала: Tut.by
Один из официальных магазинов Xiaomi — xistore.by — на три дня сделал скидки до 30%. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Предложение действует с 14 по 16 июня. При этом представители продавца отмечают: количество акционного товара ограничено.
Например, телевизор
Фитнес-браслет
Ниже — цены некоторых из названных выше гаджетов в других интенет-магазинах:
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Предложение действует с 14 по 16 июня. При этом представители продавца отмечают: количество акционного товара ограничено.
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