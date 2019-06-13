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Трдло, аквапарк и еще 12 идей, чем заняться 14−16 июня в Минске

14.06.2019 09:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все выходные в Минске будет под 30 °C, так что ничего лучше аквапарка порекомендовать вам не можем. Это, конечно же, шутка, потому что в столице уйма мероприятий, стоящих вашего внимания. Мы подглядели статистику всех ивентов на уик-энд: в каждом блоке — «Кино», «Концерты», «Театр», «Выставки», «Другое» — выделили страницы, которые минчане чаще всего просматривали в период с 10 по 13 июня. И вот куда вы можете сходить — желательно с мохито в правой руке и мороженым в левой.

В кино на премьеру — «Люди в черном»


Кадр из фильма «Люди в черном: Интернэшнл»

Когда: все выходные.

Где: во всех кинотеатрах.

Сколько: от 5 рублей 50 копеек.

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Да, давно в наших выходных топах не было боевиков. Ну, минчане посчитали эту премьеру самой любопытной, поэтому не видим поводов не рассказать вам о ней. Люди в черном, тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять, — шпион в их рядах. На экранах появятся Ребекка Фергюсон, Крис Хемсворт и Лиам Нисон.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: идея для самых выносливых. На всю ночь можно затеряться в кинотеатре «Москва» и за 15 рублей посмотреть сразу три премьеры: тех же «Людей в черном», «Людей Х: Темный феникс» и на десерт каннскую новиночку Альмодовара «Боль и слава». Это будет сегодня вечером.

Что смотреть в минских кинотеатрах?

Охладиться


Когда: все выходные.

Где: «».

Сколько: 30 рублей, детям от 4 до 15 лет — 50%-ная скидка, до 3 лет — вход свободный.

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Очки, купальники и солнцезащитные кремы — в принципе, больше вам ничего и не нужно, чтобы сходить всей семьей в аквапарк «Дримлэнд», — там как раз только-только стартовал новый сезон. Это, кстати, по-прежнему единственный в стране открытый аквапарк, который функционирует лишь три летних месяца. В этом году он обзавелся новыми горками, но, ясное дело, не растерял былой драйв. TUT.BY уже и фоторепортаж успел сделать.

Идеи для семейного отдыха: куда пойти с детьми

Побродить рядом с Сальвадором Дали


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Когда: ежедневно, 11.00−19.00.

Где: .

Сколько: от 15 рублей.

Вы уже могли и забыть, что в Минске проходит выставка работ Сальвадора Дали. Здесь представлены сразу же более 160 произведений искусства: музейные скульптуры, графика, произведения ювелирного (скульптуры из золота и серебра, украшенные драгоценными камнями) и декоративно-прикладного искусства. Ну и самое важное: эти вещи к тому же можно купить!

Бонус от AFISHA.TUT.BY: а мы обязательно сходим посмотреть на фотографии, снятые за кулисами модных показов, на выставку «Великолепные» Франсуазы Югье — одной из лучших репортажных фотографов в мире. Отличный повод наконец попасть в , да еще и бесплатно.

Все выставки Минска — в одном месте

Съесть трдло в «Песочнице»


Когда: все выходные, 12.00−23.00.

Где: ул. Куйбышева, 45.

Сколько: бесплатно.

Да, за последние несколько недель мы уже десятки раз упоминали это название. А что делать, если минчанам так приглянулась эта площадка? Нам, кстати, тоже. Да и вообще, сходить в «Песочницу» — отличная идея для всей семьи, гурманов, тусовщиков и кого угодно. Тем более что там сейчас продают ну очень крутые сеты с разной едой, цена единая для всех — те же 7 рублей, как и в прошлом году. Выглядит это как минимум аппетитно. Если никогда не пробовали трдло, добро пожаловать.

Затусить на вечеринке locals


Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 14 июня, 23.55.

Где: ангар (ул. Октябрьская, 16, к. 25).

Сколько: 10 рублей по перепродаже, 15 — на входе.

Именитая вечеринка уже который раз знакомит минчан с тем, чем живет локальная хип-хоп-сцена. В этот раз она будет шумно праздновать свой день рождения. Организаторы готовят для вас стильную тусовку с отличным звуком, инсталляциями, световым оформлением и прочими радостями. Приходите узнать, что такое белорусский хип-хоп (а он есть!).

Бонус от AFISHA.TUT.BY: далеко ходить не нужно — в самом Ok16 14 июня в 23.00 пройдет винтажная вечеринка «Дека дэнс», на которой используют только аудиокассеты. Ну, чтобы звучало лампово. Свои лучшие записи отыграют именитые тейп-жокеи и их гости, приходите потанцевать. Вход — 5 (это если с репостом) или 10 рублей. Вы за хип-хоп или за винил?

Ночная жизнь Минска: выбираем вечеринку

Заглянуть на День Польши


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Носит иллюстративный характер

Когда: 15 июня, с 13.00.

Где: .

Сколько: бесплатно.

Звуки, ароматы и вкусы соседней Польши смешаются в Верхнем городе уже в эту субботу. В рамках фестиваля национальных культур в уикенд вы сможете послушать польскую группу Golden Life, которая выступала на одной сцене с Radiohead, Джо Кокером и Rammstein. Можно будет натанцеваться, попасть на выставку, купить польскую книжечку и стать свидетелем того, что происходит в польском театре прямо сейчас. Ну, а то, что можно будет встретиться со знаменитым польским писателем Янушем Вишневским — да-да, тем самым автором «Одиночества в Сети», — вы точно не должны проигнорировать.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: имейте в виду, что 15 июня с 14.00 в парке Победы пройдет Wargaming Fest, то есть День танкиста. Нет, это не просто праздник для поклонников «танков», но еще и полноценный фестиваль с музыкой и плюшками. Пока не известно, кто из музыкантов будет выступать, но организаторы обещают сюрпризы невиданного масштаба. Забыли сказать: вход свободный.

Тряхнуть стариной на концерте Tokio Hotel

Когда: 15 июня, 20.00.

Где: Prime Hall.

Сколько: танцпол — от 77 рублей, сидячие — от 83 до 113 рублей.

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Про старину мы, конечно же, загнули, просто уже сто лет не было слышно новостей от группы, а тут — шикарный концерт в Минске в рамках мирового тура Melancholic Paradise к 15-летию коллектива. Начав карьеру в небольшом немецком городке Магдебург, Билл, Том, Густав и Георг добились мировой популярности. Их записи разошлись тиражом более 10 миллионов экземпляров, на их счету больше 100 международных и национальных наград, включая статуэтку американских MTV VMA, пять European Music Awards, четыре MTV Latin Music Awards и даже MTV Japan Music Award. Минский концерт включит лучшие песни за всю карьеру группы, а также композиции из нового альбома, который вышел в 2019 году. Нужно послушать!

Бонус от AFISHA.TUT.BY: в Ботаническом начиная с 14 июня стартует MuzzicLETO — это серия атмосферных релакс-вечеров под пение птиц и прекрасный джаз (лайн-ап тут). Вам рекомендуют взять с собой плед, чтобы удобно усесться в «зрительном зале» под открытым небом. Стоит это 10 рублей.

Все концерты в Минске и регионах

Познакомиться с «Ревизором»


Фото: Максим Коростылев, facebook.com/kupteatr

Когда: 16 июня, 19.00.

Где: .

Сколько: от 6 рублей.

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Ого, на один из главных спектаклей прошлого сезона в Беларуси все еще остались квитки. Это прекрасно, используйте этот шанс и проведите воскресенье театрально. При постановке «Ревизора» режиссер Николай Пинигин принял ключевое решение: герои Гоголя разговаривают на трасянке. Это прекрасно передает колорит белорусского районного центра 1970−1980-х годов, жизнь которого показана через агротреш. В лучших, оригинально задуманных мизансценах трасянка «выстреливает», становится стилеобразующим элементом спектакля и передает типично белорусскую, хорошо узнаваемую атмосферу застоя времен БССР, которая нет-нет да и напомнит о себе в теперешней белорусской реальности.

Что смотреть в минских театрах

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Теги: знакомства, Новости
 
 
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