В Орше на пожаре спасли 4 человек, эвакуировали 27

Пожар случился в оршанском общежитии 13 июня вечером, откуда эвакуировали 27 человек, в их числе 13 детей.

Об этом сообщает служба МЧС Беларуси на официальном сайте.

В общежитии ПУП «Оршанский МКК» в 16:42 сработала сигнализация, пожарники быстро эвакуировали людей. Пострадавших нет.

Во время возникновения пожара в горящей комнате никого не было. В соседней задымленной комнате были обнаружены две женщины. Их вывели на свежий воздух. Затем в коридоре спасатели пришли на помощь двум мужчинам, отрезанным огнем от путей эвакуации. Их спасли по трехколенной лестнице. Всех спасенных передали бригаде скорой медицинской помощи, госпитализация не понадобилась.

Сообщается, что причиной возгорания могло быть нарушение правил эксплуатации электрооборудования на третьем этаже здания. По факту проводится проверка.