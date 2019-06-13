ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Орше на пожаре спасли 4 человек, эвакуировали 27

14.06.2019 09:50 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Пожар случился в оршанском общежитии 13 июня вечером, откуда эвакуировали 27 человек, в их числе 13 детей.

Об этом сообщает служба МЧС Беларуси на официальном сайте.

В общежитии ПУП «Оршанский МКК» в 16:42 сработала сигнализация, пожарники быстро эвакуировали людей. Пострадавших нет.

Во время возникновения пожара в горящей комнате никого не было. В соседней задымленной комнате были обнаружены две женщины. Их вывели на свежий воздух. Затем в коридоре спасатели пришли на помощь двум мужчинам, отрезанным огнем от путей эвакуации. Их спасли по трехколенной лестнице. Всех спасенных передали бригаде скорой медицинской помощи, госпитализация не понадобилась.

Сообщается, что причиной возгорания могло быть нарушение правил эксплуатации электрооборудования на третьем этаже здания. По факту проводится проверка.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар случился в оршанском общежитии 13 июня вечером, откуда эвакуировали 27 человек, в их числе 13 детей. Об этом сообщает служба МЧС Беларуси на официальном сайте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Трдло, аквапарк и еще 12 идей, чем заняться 14−16 июня в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Герой працы
Новости Волковыска
Единство
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика