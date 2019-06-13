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О героях нужно говорить

14.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В этом уверен учащийся СШ № 1 г. Городка Владислав Короткин. Вместе с членами Молодёжной палаты Городокского района второго созыва он принял участие в реализации районного патриотического проекта «Щелбовские леса».

О героях нужно говорить

На снимке: Влад Короткин рассказывает школьникам о Щелбовских лесах.

Владислав вместе с Екатериной Фофановой (СШ № 2 г. Городка) и председателем Молодёжной палаты Ильёй Потаповым (СШ № 1) провели большую подготовительную работу: в краеведческом музее и библиотеке собирали информацию по деятельности партизан в районе Щелбово. Затем в компьютерной программе Влад разработал дизайн планшетов,  на которых расположил текстовую информацию и фотоматериалы. Проект демонстрировали в городском парке во время празднования Дня Победы.

  — Мне работа над проектом дала богатый опыт, — говорит Влад Короткин. — В процессе сбора материала я узнал много нового о партизанском движении на Городокщине, о тех людях, которые на смерть стояли за свою Родину, о тех, благодаря кому мы сегодня живём под мирным небом. Об этом нужно знать и рассказывать детям.

  Обязанность нас, мирных граждан, по мнению активиста, — заботиться о своём родном городе, агрогородке, деревне. Люди не должны быть безразличны к малой родине хотя бы потому, что её мир и благополучие дались дедам и прадедам слишком дорогой ценой.

Любовь ШЛЕЙКО.

 

 
 
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В этом уверен учащийся СШ № 1 г. Городка Владислав Короткин. Вместе с членами Молодёжной палаты Городокского района второго созыва он принял участие в реализации...
 
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