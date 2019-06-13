Объявлены цены на LADA Vesta Sport и Granta Cross для Беларуси

Источник материала: Tut.by

В ближайшее время в Минск приедут первые партии автомобилей LADA Vesta Sport и LADA Granta Cross. Цена на первый в максимальной комплектации Luxe Multimedia составит 36 770 рублей, на второй будет стартовать с 20 170 рублей.



LADA Vesta Sport

LADA Vesta Sport — флагман модельного ряда LADA Vesta, автомобиль со спортивным характером. На модели установлен форсированный двигатель объемом 1,8 л с перенастроенной системой регулировки фаз газораспределения. Вместе с модернизированными системами впуска и выпуска это позволило поднять максимальную мощность двигателя до 145 л.с.



LADA Vesta Sport

Спортивный характер автомобиля формируют также специальные настройки шасси, обеспечивающие острую управляемость, и специально разработанная тормозная система (увеличен диаметр передних тормозных дисков, на задней оси установлены дисковые тормоза). В общей сложности на LADA Vesta Sport применено более 200 новых деталей и узлов.



LADA Vesta Sport

LADA Granta Cross стала пятой моделью нового семейства Granta, продажи которого начались осенью прошлого года. Cross-версия отличается от других моделей семейства увеличенным до 198 мм дорожным просветом, защитным обвесом из прочного пластика по периметру кузова, шинами увеличенной размерности (195/55R15), а также контрастным дизайном интерьера.



LADA Granta Cross

Во всех комплектациях LADA Granta Cross присутствует полный пакет шумоизоляции, включая мягкие подкрылки в арках колес из специального материала, который не впитывает влагу и эффективно гасит ''пескоструй'' и удары гравия.



LADA Granta Cross



LADA Granta Cross

Поставки обеих моделей в Беларусь ожидаются до конца июня.