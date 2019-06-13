Невероятные тайны пещеры Кугитанг-тау

Источник материала: Новости Хотимска

Тайны пещеры Кугитанг-тау, в течение многих веков и до сегодняшних дней в таком месте, как Кугитанг, продолжаются такие нескончаемые геологические процессы, как удлинение старых и образование новых подземных коридоров. Озера заполняются, а подземные реки бегут под каменистыми горными плато в глубочайших карстах, и в них же обитают слепые рыбы, а сталактиты и сталагмиты создают настоящие лабиринты.