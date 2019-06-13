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В ГАИ рассказали об обстоятельствах аварии с участием такси и БМВ на путепроводе
14.06.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Около 06.10 часов на путепроводе улицы Ленина в Бресте
По предварительной информации: 22-летний житель деревни Страдечь Брестского района, управляя автомобилем марки «БМВ», двигался по крайней левой полосе ул. Ленина (в крайней правой полосе осуществляются ремонтные работы, установлен дорожный знак «Объезд препятствия слева»), при осуществлении маневра поворота направо, на улицу ГОБК, с ним совершил столкновение автомобиль марки «Тойота», под управлением 28-летнего местного жителя, который двигался по закрытой для ремонта крайней правой полосе. В результате столкновения автомобиль марки «БМВ» опрокинулся на бок.
В ДТП пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники
Как показывает практика, будучи зафиксированным и плотно прижатым ремнём к креслу, тело человека находится в бережливых тисках. Водитель при резком манёвре или после удара с хорошо затянутым ремнём имеет возможность управлять автомобилем и бороться с ситуацией до последнего. Как бы ни крутило, ни било, ни переворачивало автомобиль на дороге или вне её, сиденье и ремень удерживают тело в максимально защищенном положении вдали от крыши, стоек кузова, передней панели. Задумайтесь… Ремень безопасности спасает жизнь!
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Около 06.10 часов на путепроводе улицы Ленина в Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 22-летний житель деревни...
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