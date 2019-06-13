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Лето – это прекрасное время года. Его любят взрослые и дети

14.06.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Лето – это море незабываемых впечатлений, новых знакомств, невероятных приключений и, конечно же, активного отдыха!

Лето – это прекрасное время года. Его любят взрослые и дети

Чего же ждут мальчишки и девчонки от летнего отдыха? Захватывающих приключений, новых знакомств, удивительных путешествий. И чтобы каждый день случалось маленькое чудо, а лучше – сразу несколько! С 3 июня 2019 г. в Московском районе города Бреста приветливо распахнули свои двери 71 оздоровительный лагерь с дневным и круглосуточным пребыванием детей.

Лето – это прекрасное время года. Его любят взрослые и дети

Оздоровительная компания организована в соответствии с решением Брестского областного исполнительного комитета от 3 апреля 2019г. №201 «Об организации оздоровления и санаторно-курортного лечения населения Брестской области в 2019 году», согласно которому в Московском районе г.Бреста запланировано оздоровление 5300 детей с дневным пребыванием (из них 380 детей в лагерях труда и отдыха) и 2930 детей с круглосуточным пребыванием.

Оздоровительный лагерь – это удивительное место, где любой ребёнок может интересно и весело провести свои каникулы, находиться в центре внимания, участвовать в образовательных и развлекательных программах. Детям предоставлены спортивные залы и игровые площадки, организована работа разнообразных кружков и секций, запланированы интересные экскурсионные маршруты.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  Лето – это море незабываемых впечатлений, новых знакомств, невероятных приключений и, конечно же, активного отдыха! Чего же ждут мальчишки и девчонки от...
 
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