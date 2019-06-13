Форт ІІІ или «Граф Берг»? Где водрузили знамя над освобожденным Брестом

Источник материала: Виртуальный Брест

В преддверии 75-летия освобождения Беларуси стоит вспомнить об освобождении крепости, Бреста и знамени победителей.





Обратимся к сообщению БелТА 1973 года: «Вновь реет красное знамя над крепостью» — фотография с такой надписью много лет экспонируется в музее мемориального комплекса. На снимке военного корреспондента 28 июля 1944 года четверо советских воинов стоят у боевого знамени, реющего над освобожденной цитаделью. Все эти годы не были известны имена бойцов.



И вот недавно экскурсант из Киева Иван Кутовой узнал себя в одном из воинов на снимке. В подтверждение он достал из кармана небольшую фотографию, которая, как выяснилось, была сделана с того же негатива. Стоящий впереди воин — это он, старшина Иван Кутовой, а рядом — его фронтовой друг Алексей Дробязко с автоматом в руках. А вот двух других он не смог вспомнить.

«В конце июля 1944 года 212-я стрелковая дивизия подошла к Бресту. Противник упорно держался на подступах к городу. В течение суток советские воины отбивали контратаки и продвигались вперед. Когда одно из подразделений дивизии подошло к форту № 3, сейчас здесь расположен машиностроительный завод, по цепи передали команду: «Знамя вперед!». Его понесли четыре артиллериста 655-го артполка во главе со старшиной Иваном Кутовым. После взятия форта на его стене водрузили красное знамя. Тогда и сделал фронтовой корреспондент свой снимок».







К этому тексту приведена и фотография с надписью «Салют в честь освобождения Бреста. Форт № 3. Конец июля 1944 г.». Фото с информацией о том, что знамя было воздвигнуто над 3-м фортом, присутствуют и в других изданиях. Например, в книге Бешанова «Брестская крепость»: «Советский флаг над фортом III. Июль 1944 г.».



Однако внимательное изучение всех этих фото с водружением знамени дает основание признать, что происходило это не на форту III, теперь территория электромеханического завода, а на рефрижераторе в форту «Граф Берг», сейчас включен в территорию Брестского мясокомбината. Сам холодильник соорудил военный инженер Владимир Догадин еще накануне Первой мировой войны. Теперешний вид у этого сооружения немного другой, так как после войны там из кирпича был надстроен еще один этаж. Поэтому для изучения возьмем довоенный его вид. Сравнение сохранившегося фото холодильника 1939 года и упомянутых фотографий июля 1944-го дает все основания утверждать, что красное знамя воины-освободители водружали и салют в честь освобождения крепости и Бреста давали именно в форту «Граф Берг».



Наше заключение подтвердили научные сотрудники мемориального комплекса крепости, авторитетные ученые по истории фортификации, среди них и доктор исторических наук Сергей Пивоварчик из Гродно. Особая благодарность за помощь ветерану труда Олегу Понарину.



Об ошибке с Третьим фортом свидетельствует и то, что 212-я стрелковая Кричевская Краснознаменная дивизия, к которой относились Иван Кутовой, Алексей Дробязко и их боевые товарищи, входила в состав 28-й армии. А соединения 28-й армии генерал-лейтенанта Лучинского уже 27 июля 1944 года вышли к Западному Бугу северо-западнее Бреста. Поэтому на ее пути и был форт «Граф Берг». А дивизии 70-й армии генерал-полковника Попова шли им навстречу и форсировали реку с юго-запада. С востока на противника наступала 61-я армия генерал-полковника Белова. В результате решающего штурма всех трех армий Брест и крепость освободили от захватчиков.



Считаем, что место водружения знамени над освобожденными Брестом и крепостью — холодильник форта «Граф Берг» — следует обозначить памятным знаком или мемориальной доской.

Александр ВАБИЩЕВИЧ, доктор исторических наук, профессор,

заведующий кафедрой истории славянских народов БрГУ имени Пушкина