А вы помните Набережную без машин?

Источник материала: Виртуальный Брест

К 1000-летию Бреста полным ходом идёт реконструкция и благоустройство набережной Мухавца.





Автор фото: Евгений МАКАРЧУК

Появляются всё новые объекты притяжения для отдыха: фонтан, солнечные часы, спортивные и детские игровые площадки, новые элементы благоустройства. Вдоль реки высаживаются аллеи из экзотических деревьев и кустарников.



А на фотографиях 60-х годов из архива моего отца видна Набережная, которая только застраивается. Строят дом, где разместится магазин «1000 мелочей», сверху над ним достраивают мастерские для художников. На дальнем плане видны купола Свято-Симеоновской церкви. В левой девятиэтажке по бульвару Шевченко внизу располагался магазин «Чайка», дальше – магазин «Искусство». Старшие поколения брестчан их хорошо помнят.







Из зеленых насаждений – в основном пока тоненькие прутики тополей. Кстати, сажали эту породу деревьев не от хорошей жизни, а потому, что тополя очень быстро растут, к тому же и не прихотливы.



А если чему и позавидовать, то это практически полному отсутствию автомобилей…