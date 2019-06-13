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А вы помните Набережную без машин?
14.06.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
К 1000-летию Бреста полным ходом идёт реконструкция и благоустройство набережной Мухавца.
Автор фото: Евгений МАКАРЧУК
Появляются всё новые объекты притяжения для отдыха: фонтан, солнечные часы, спортивные и детские игровые площадки, новые элементы благоустройства. Вдоль реки высаживаются аллеи из экзотических деревьев и кустарников.
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К 1000-летию Бреста полным ходом идёт реконструкция и благоустройство набережной Мухавца. Автор фото: Евгений МАКАРЧУК Появляются всё новые объекты притяжения...
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