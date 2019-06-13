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А вы помните Набережную без машин?

14.06.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

К 1000-летию Бреста полным ходом идёт реконструкция и благоустройство набережной Мухавца.

А вы помните Набережную без машин?

Автор фото: Евгений МАКАРЧУК

Появляются всё новые объекты притяжения для отдыха: фонтан, солнечные часы, спортивные и детские игровые площадки, новые элементы благоустройства. Вдоль реки высаживаются аллеи из экзотических деревьев и кустарников.

А на фотографиях 60-х годов из архива моего отца видна Набережная, которая только застраивается. Строят дом, где разместится магазин «1000 мелочей», сверху над ним достраивают мастерские для художников. На дальнем плане видны купола Свято-Симеоновской церкви. В левой девятиэтажке по бульвару Шевченко внизу располагался магазин «Чайка», дальше – магазин «Искусство». Старшие поколения брестчан их хорошо помнят. 

А вы помните Набережную без машин?


Из зеленых насаждений – в основном пока тоненькие прутики тополей. Кстати, сажали эту породу деревьев не от хорошей жизни, а потому, что тополя очень быстро растут, к тому же и не прихотливы.

А если чему и позавидовать, то это практически полному отсутствию автомобилей…

 
Теги: Брест
 
 
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  К 1000-летию Бреста полным ходом идёт реконструкция и благоустройство набережной Мухавца. Автор фото: Евгений МАКАРЧУК Появляются всё новые объекты притяжения...
 
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