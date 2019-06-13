ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Реконструкцию городского сада в Бресте завершат к 28 июля

14.06.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте реконструкцию городского сада планируют завершить к 28 июля, когда отмечается день освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер Брестского городского ЖКХ Анатолий Слепченко.

Реконструкцию городского сада в Бресте завершат к 28 июля

Местные власти в 2016 году выступили с инициативой восстановить старинный парк на берегу Мухавца. Во время экологических акций территорию привели в порядок, очистили от мусора, лишней растительности, специалисты удалили аварийные деревья. Был разработан проект реконструкции городского сада, к которой коммунальщики приступили нынешней весной. Ожидается, что все работы будут завершены ко Дню города.

Уже сейчас рекреационная зона стала точкой притяжения брестчан и гостей. Работники ЖКХ убрали ограждение, по территории сада проложили пешеходные дорожки, смонтировали стилизованные под старину светильники. Вдоль одной из аллей установлены около 15 фонарей, которые в разные годы горели на улицах областного центра. В парке появились скамейки, каркас одной из них выполнен в виде водопроводных труб с вентилями. Также коммунальщики отремонтировали водонапорную башню и установили рядом с ней колонку с питьевой водой. Главной достопримечательностью зоны отдыха станет памятный знак в честь тысячелетия Бреста и реконструкции городского сада. Его доминантой будет каменный валун.

Реконструкцию городского сада в Бресте завершат к 28 июля

Городской сад занимает более 8 га. Он был заложен в 1835 году на пересечении нынешних проспекта Машерова и улицы Ленина. Тогда в связи со строительством крепости Брест был перенесен немного восточнее. Парк несколько раз менял свое название и неоднократно закрывался. В последний раз это произошло в конце 40-х годов прошлого века. Вероятной причиной закрытия стал запрет на устройство мест общественного назначения в зоне водозаборных сооружений.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Бресте реконструкцию городского сада планируют завершить к 28 июля, когда отмечается день освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«В Беларуси не будет идеологии». IT-бизнесмен Виктор Прокопеня пришёл в клуб Алексиевич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика