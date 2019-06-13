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Женщина создала в сети фейковый аккаунт бывшего мужа и унизила его

14.06.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.188 Уголовного кодекса Республики Беларусь 16 мая 2019 года (клевета).

Женщина создала в сети фейковый аккаунт бывшего мужа и унизила его

Женщина создала от имени мужа страничку ВКонтакте, где разместила его обнаженное фото и написала комментарий, что мужчина – представитель нетрадиционной ориентации и предлагает свои услуги «таким же, как он».

Преступницу в РОСК вычислили про помощи коллег из Российской Федерации – наши сотрудники сделали запрос в РФ об оказании правовой помощи, и спустя время им был выслан номер телефона преступницы, к которому «привязана» поддельная страничка.

Ранее уже состоялся суд над женщиной, тогда уголовное дело возбуждалось по факту распространения материалов, относящихся к порнографическим.

А уголовное дело по факту клеветы прекращено за сроком давности.

 
 
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  Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.188 Уголовного кодекса Республики Беларусь 16 мая 2019 года (клевета). Женщина создала от имени мужа страничку ВКонтакте, где...
 
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