Открытые водоемы — источник опасности

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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По данным ОСВОД, за минувшую неделю в Беларуси от утопления погибли 20 человек. 33 человека были спасены — среди них 8 детей и подростков.

Как показывает статистика, зачастую жертвами водной стихии оказываются те, кто перед отдыхом на воде употреблял спиртное.

4 июня трагедия произошла в Несвижском районе. Около 10 часов вечера сотрудники Несвижского РОЧС при обследовании дна водоема вблизи поселка Новогородейский (купание в данном месте запрещено) обнаружили мужчину — местного жителя, 1983 г.р.

Как сообщили в следственном комитете, человек был без признаков насильственной смерти. Согласно проведению экспертных исследований, он находился в состоянии алкогольного опьянения.





Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Перед купанием следует отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду разгоряченным. Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах. Перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно. Входите в воду осторожно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах.

Уважаемые взрослые! Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время игр упасть и захлебнуться. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами — в пылу азарта вы можете послужить причиной того, что партнер вместо воздуха вдохнет воду и потеряет сознание. Учиться плавать дети могут только под контролем взрослых. При преодолении водоемов на лодках несовершеннолетние должны быть в спасательных средствах. Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте — можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

Соблюдайте правила безопасного поведения на воде!

«НН».