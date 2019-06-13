Героини нашего времени. Продолжаем наш рассказ о них

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Семь жительниц нашего района, многодетные мамы, были награждены в этом году орденом Матери

— за их благородный и нелегкий труд по воспитанию детей. Продолжаем наш рассказ о них.

Одной из многодетных матерей, получивших орден Матери, стала Ольга Лукашенко из агрогородка Грицкевичи. Ольга Васильевна с мужем Андреем Александровичем растят пятерых замечательных деток — трех сыновей и двух дочек. Она — прекрасная мама и любящая жена, серьезно и ответственно относящаяся к воспитанию детей. Благодаря ее вниманию, доброте и чуткости, в доме царит атмосфера любви и спокойствия. Дети во всем стараются поддержать родителей, учатся у мамы пониманию, терпению, ответственности и заботливому отношению друг к другу.





Старшему сыну, Дмитрию, уже 20 лет, он работает механизатором в СПК «Агрокомбинат Снов». А самой маленькой, Арине, всего два года, она еще не ходит в детский сад — мама воспитывает ее дома. Роману скоро исполнится 15 лет, учится он в 9 классе. Младшему из мальчишек, Ярославу — 5 лет, он посещает Грицкевичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа. В эту же школу ходит десятилетняя Анастасия. Она занимается музыкой, любит петь.

Семья пользуется заслуженным уважением и авторитетом у друзей, соседей. Ольга и Андрей любят активно отдыхать и приучают к здоровому образу жизни детей. Совместные прогулки, отдых на свежем воздухе и празднование дней рождения вместе сложились в традиции, которые сближают семью и делают ее еще более дружной.

С любовью и заботой растят своих детей Марина и Виктор Нестеренко из деревни Макаши. Из пяти деток двое уже взрослые: Виталий работает водителем в ОАО «Городея», Александр — пожарным в Несвижском РОЧС. А младшие, Сергей, Алексей и Виктория, ходят в Островский УПК д/с-СШ. Сергей увлекается компьютерной техникой. Алексей любит играть в футбол и другие подвижные игры, помогает отцу по хозяйству. А Виктория посещает кружки по рисованию, лепке и плетению из соломки.





Работая в Несвижском районном территориальном центре социального обслуживания населения, Марина Леонидовна Нестеренко умеет грамотно распоряжаться временем, чтобы и обязанности выполнять качественно, и семье внимание уделять. Заботливая мама, она не только серьезно и ответственно относится к своим обязанностям, но и передает детям такие ценности, как милосердие, забота о ближнем, доброта, любовь и справедливость. Благодаря усилиям ее и Виктора Владимировича, в доме царит атмосфера покоя и надежности. Эта пара не только любящая, но и очень трудолюбивая: вместе ведут подсобное хозяйство, ухаживают за приусадебным участком. Помогают в этом и дети, обрабатывая грядки и ухаживая за домашними животными.

Подготовила Неонила ЛЮБАНЕЦ.