Стал известен график отключения горячей воды в жилфонде города и района

Источник материала: Слуцк Город

Слуцким ЖКХ опубликован график отключения горячей воды в жилфонде города и района в связи с подготовкой котельных к осенне-зимнему периоду

Котельные:

№1: с 8 июля по 22 июля;

№2: с 17 июня по 1 июля;

№3: с 22 июля по 4 августа;

№4: с 12 августа по 25 августа;

№9 (ул. Вокзальная,8): с 19 июня по 2 июля;

№10: с 8 июля по 21 июля;

№12 (льнозавод): с 5 августа по 18 августа;

№13 (ЗПТО): с 10 июня по 23 июня;

№14 (медколледж): с 12 июля по 2 сентября;

№15 (9 в/г): с 8 июля по 21 июля;

№ 5, 7, 8, 11, МУЭС-6, котельные района: с 15 апреля по 15 октября;

по ул. Лобана: с 10 июня по 23 июня;

по ул. Советской: с 3 июня по 16 июня;

кадетского училища: с 4 июля по 25 июля;

д. Гацук: с 3 июня по 17 июня;

д. Вежи: с 17 июня по 30 июня;

д. Квасыничи: с 10 июня по 23 июня;

а/г Козловичи: с 4 июля по 30 августа;

«Сахарорафинадный комбинат»: с 17 июня по 15 июля;

Белорусская геологоразведка: с 3 июня по 17 июня;

Слуцкие электросети: с 17 июня по 30 июня.

КУП «Слуцкое ЖКХ»