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Стал известен график отключения горячей воды в жилфонде города и района
14.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Слуцким ЖКХ опубликован график отключения горячей воды в жилфонде города и района в связи с подготовкой котельных к осенне-зимнему периоду
Котельные:
№1: с 8 июля по 22 июля;
№2: с 17 июня по 1 июля;
№3: с 22 июля по 4 августа;
№4: с 12 августа по 25 августа;
№9 (ул. Вокзальная,8): с 19 июня по 2 июля;
№10: с 8 июля по 21 июля;
№12 (льнозавод): с 5 августа по 18 августа;
№13 (ЗПТО): с 10 июня по 23 июня;
№14 (медколледж): с 12 июля по 2 сентября;
№15 (9 в/г): с 8 июля по 21 июля;
№ 5, 7, 8, 11, МУЭС-6, котельные района: с 15 апреля по 15 октября;
по ул. Лобана: с 10 июня по 23 июня;
по ул. Советской: с 3 июня по 16 июня;
кадетского училища: с 4 июля по 25 июля;
д. Гацук: с 3 июня по 17 июня;
д. Вежи: с 17 июня по 30 июня;
д. Квасыничи: с 10 июня по 23 июня;
а/г Козловичи: с 4 июля по 30 августа;
«Сахарорафинадный комбинат»: с 17 июня по 15 июля;
Белорусская геологоразведка: с 3 июня по 17 июня;
Слуцкие электросети: с 17 июня по 30 июня.
КУП «Слуцкое ЖКХ»
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Слуцким ЖКХ опубликован график отключения горячей воды в жилфонде города и района в связи с подготовкой котельных к осенне-зимнему периоду
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