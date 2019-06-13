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Слуцкий врач стал победителем конкурса в номинации «Врач-хирург»
14.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Министерством здравоохранения Республики Беларусь подведены итоги республиканского конкурса «Врач года Республики Беларусь» 2018 года.
Приказом Министра здравоохранения Республики Беларусь от 6 июня 2019 г. № 712 в номинации «Врач-хирург» победителем конкурса признан Цариков Дмитрий Вячеславович – врач-хирург (заведующий) хирургического отделения учреждения здравоохранения «Слуцкая центральная районная больница»!
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Министерством здравоохранения Республики Беларусь подведены итоги республиканского конкурса «Врач года Республики Беларусь» 2018 года.
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