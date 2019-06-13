На презентацию Азара в «Реале» пришли 50 тысяч. Среди них были и те, кто скандировал «Мы хотим Мбаппе!»

Источник материала: Tut.by

На презентацию новобранца «Реала» Эдена Азара, который перебрался в Мадрид из лондонского «Челси», на трибунах стадиона «Сантьяго Бернабеу» посетили 50 тысяч человек. Больше зрителей собирала здесь лишь презентация Криштиану Роналду, которого в 2009 году преветствовали 75 тысяч.



Фото: realmadrid.com

Вообще же это шестой результат для подобных событий, уточняет Sports.ru . Более посещаемые презентации вышли у Криштиану Роналду (2009, «Реал», 75 тысяч зрителей), Диего Марадоны (1984, «Наполи», 65 тысяч), Златана Ибрагимовича (2009, «Барселона», 60 тысяч), Неймара (2013, «Барселона», 57 тысяч) и Кака (2009, «Реал». 55 тысяч).

Как выяснилось на презентации, Эден Азар давным-давно является поклонником «Реала». Поцеловав эмблему клуба, бельгиец признался:

— Я был еще ребенком и играл с братом в саду, когда стал фанатом «Реала». Я всегда мечтал об этом клубе и никогда не сомневался, что наконец окажусь здесь.

Фото: realmadrid.com



Фото: realmadrid.com

































Впрочем, несмотря на все торжество момента, болельщики «Реала» не улучили возможности донести до руководства «Реала» еще одно свое желание.

На презентации Эдена Азара группа болельщиков скандировала: «Мы хотим Мбаппе!» и «Мбаппе!», отмечает Marca .

20-летний французский форвард сейчас выступает за ПСЖ, и его нынешний клуб пока не горит желанием отпускать своего бомбардира.