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На презентацию Азара в «Реале» пришли 50 тысяч. Среди них были и те, кто скандировал «Мы хотим Мбаппе!»
Источник материала: Tut.by
На презентацию новобранца «Реала» Эдена Азара, который перебрался в Мадрид из лондонского «Челси», на трибунах стадиона «Сантьяго Бернабеу» посетили 50 тысяч человек. Больше зрителей собирала здесь лишь презентация Криштиану Роналду, которого в 2009 году преветствовали 75 тысяч.
Вообще же это шестой результат для подобных событий, уточняет
Как выяснилось на презентации, Эден Азар давным-давно является поклонником «Реала». Поцеловав эмблему клуба, бельгиец признался:
— Я был еще ребенком и играл с братом в саду, когда стал фанатом «Реала». Я всегда мечтал об этом клубе и никогда не сомневался, что наконец окажусь здесь.
Фото: realmadrid.com
Впрочем, несмотря на все торжество момента, болельщики «Реала» не улучили возможности донести до руководства «Реала» еще одно свое желание.
На презентации Эдена Азара группа болельщиков скандировала: «Мы хотим Мбаппе!» и «Мбаппе!», отмечает
20-летний французский форвард сейчас выступает за ПСЖ, и его нынешний клуб пока не горит желанием отпускать своего бомбардира.
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