Источник материала: Интерфакс

С окончанием учебного года завершился первый этап масштабного благотворительного проекта "Я вижу!" в Витебской области. С марта и до конца мая 2019 года бригады офтальмологов провели диагностику состояния зрения и оказали помощь почти 5,5 тысячам детей, которые обучаются в сельских школах восьми районов региона. Проект организован Белорусским детским фондом и компанией velcom | A1 при поддержке Витебского облисполкома и Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

На первом этапе реализации благотворительного проекта "Я вижу!" в Витебской области бригады офтальмологов посетили сельские школы Бешенковичского, Верхнедвинского, Глубокского, Докшицкого, Дубровенского, Сенненского, Оршанского и Россонского районов. Диагностику органа зрения прошли 5 462 ребенка. У 31 % детей выявлены различные патологии зрения, из них у 43,41 % детей проблемы со зрением выявлены впервые.

Проект "Я вижу!" призван сделать офтальмологическую помощь более доступной для детей, проживающих в сельской местности. Для предотвращения серьезных патологий очень важно выявить существующие нарушения зрения на самом раннем этапе их возникновения. Витебская область стала четвертым регионом Беларуси, где реализуется совместный проект Белорусского детского фонда и компании velcom | A1.

Для эффективной работы выездных бригад врачей в регионе организаторами оборудованы два автомобиля с необходимым портативным оснащением. В зависимости от результатов осмотров и установленных диагнозов школьники получают заключение врачей о состоянии зрения, рецепты на очки, а также памятки с полезными советами по сохранению здоровья глаз и правильному зрительному режиму. При необходимости дети направляются в Витебский областной детский клинический центр для углубленной диагностики, консервативного или оперативного лечения.

Проект "Я вижу!" стартовал в 2016 году с осмотров детей в сельских районах Могилевской области. В 2017 и 2018 годах он продолжился в Гомельской и Брестской областях. За три года зрение было проверено у 36 800 детей. Более чем 33% осмотренных имели различные патологии, причем у 56% из этого числа они впервые были выявлены именно в ходе осмотров, проведенных врачами мобильных бригад проекта.

"Вся деятельность Белорусского детского фонда направлена на помощь детям. Ежегодно мы проводим десятки социально-значимых проектов. В их числе – благотворительный проект "Я вижу!", который уже 4-ый год проходит в Беларуси и который своими результатами доказывает социальную значимость, — рассказал директор Белорусского детского фонда Александр Трухан. - На протяжении 2019 года более 14 000 детей Витебщины смогут получить консультации врачей-офтальмологов именно там, где они живут и учатся".

Расходы, связанные с реализацией проекта (в частности, с работой мобильных офтальмологических бригад, включая аренду специального оборудования, оплату труда водителей и врачей) финансируются Белорусским детским фондом из средств, собранных компанией velcom | A1 в ходе традиционной благотворительной акции "Делать добро так просто!". В этом году сумма благотворительной помощи, перечисленной на счет Республиканского общественного обединения "Белорусский детский фонд" составила 176 920 рублей.

"Проект "Я вижу!" реализуется уже четвертый год, и на протяжении этого времени компания velcom | A1 активно помогает детям сохранить здоровое зрение. Как компания, работа которой связана в первую очередь с коммуникацией, мы стремимся не просто выявить проблему, но и донести информацию о том, как ее предотвратить. Поэтому еще одной очень важной составляющей нашего участия в проекте является реализация коммуникационной кампании по профилактике заболеваний глаз. В этом году она будет продолжена", – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom | A1 Николай Бределев.

После летних каникул – с сентября по декабрь 2019 года – проект "Я вижу!" продолжит свою работу в Толочинском, Чашникском, Лиозненском, Городокском, Витебском, Миорском, Ушачском, Шарковщинском, Шумилинском, Полоцком и Лепельском районах. В общей сложности мобильные бригады врачей-офтальмологов посетят 19 районов Витебской области и проверят зрение у 14 000 учащихся сельских школ.