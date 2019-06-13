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Роженица покончила с собой в Гродненском перинатальном центре
Источник материала: Интерфакс
Следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины в Гродно, сообщили в Следственном комитете.
"Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти ночью 14 июня в Гродненском областном перинатальном центре 27-летней женщины-родильницы. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что принимаются необходимые меры для установления всех обстоятельств произошедшего.
В свою очередь главный врач областного перинатального центра Владимир Зверко рассказал изданию
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Следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины в Гродно, сообщили в Следственном комитете. "Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета...
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