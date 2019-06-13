Роженица покончила с собой в Гродненском перинатальном центре

Источник материала: Интерфакс

Следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины в Гродно, сообщили в Следственном комитете.

"Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти ночью 14 июня в Гродненском областном перинатальном центре 27-летней женщины-родильницы. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что принимаются необходимые меры для установления всех обстоятельств произошедшего.

В свою очередь главный врач областного перинатального центра Владимир Зверко рассказал изданию "Гродненская правда" , "накануне женщина без осложнений родила здорового ребенка". "Ее поведение не вызывало беспокойства. Известно, что женщина 1992 года рождения – жительница Гродно", - отметил Зверко.