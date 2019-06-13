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Роженица покончила с собой в Гродненском перинатальном центре

14.06.2019 10:08 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины в Гродно, сообщили в Следственном комитете.

"Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти ночью 14 июня в Гродненском областном перинатальном центре 27-летней женщины-родильницы. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что принимаются необходимые меры для установления всех обстоятельств произошедшего.

В свою очередь главный врач областного перинатального центра Владимир Зверко рассказал изданию "Гродненская правда", "накануне женщина без осложнений родила здорового ребенка". "Ее поведение не вызывало беспокойства. Известно, что женщина 1992 года рождения – жительница Гродно", - отметил Зверко.

 
Теги: Гродно
 
 
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Следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины в Гродно, сообщили в Следственном комитете. "Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета...
 
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