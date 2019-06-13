США продлили санкции против белорусских чиновников

Источник материала: Ежедневник





Президент США Дональд Трамп продлил американские санкции против ряда граждан Беларуси и членов правительства страны. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Санкции регулярно продляются с 2006 года.

Как отмечается в сообщении, действия и политика некоторых представителей белорусских властей и других лиц подрывают демократические процессы и институты в Беларуси, нарушают права человека, имеют отношения к коррупции, что по-прежнему представляет собой угрозу для национальной безопасности и международной политики США.

Санкции были приняты Джорджем Бушем-младшим в июне 2006 года и с тех пор регулярно продлялись. В санкционном списке 10 человек: Алекcандр Лукашенко, Наталья Петкевич, Виктор Голованов, Александр Зимовский, Степан Сухаренко, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Владимир Наумов, Лидия Ермошина, Виктор Лукашенко.