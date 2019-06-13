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В церемонии открытия II Европейских игр уделят внимание истории и культуре Беларуси
14.06.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Организаторы церемонии открытия II Европейских игр уделят внимание истории и культуре Беларуси. Об этом рассказал начальник управления по церемониям и культурной программе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Сергей Хомич.
Он также отметил, что над проведением церемонии работает международная режиссерская группа. Ее участники смогли во многом оригинально посмотреть на исторические события в современном стиле.
Зрители также при помощи специального приложения Opening Ceremony AR Minsk 2019 могут увидеть шоу с эффектами дополненной реальности. Для операционной системы Android приложение доступно по
Генеральная репетиция шоу пройдет на минском стадионе «Динамо» 19 июня, а церемония открытия II Европейских игр — 21-го. Как сообщалось, в Минске на главной арене масштабного культурно-спортивного шоу выступят оперная певица Анна Нетребко и популярный певец Димаш Кудайберген из Казахстана.
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