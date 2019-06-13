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В церемонии открытия II Европейских игр уделят внимание истории и культуре Беларуси

14.06.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Организаторы церемонии открытия II Европейских игр уделят внимание истории и культуре Беларуси. Об этом рассказал начальник управления по церемониям и культурной программе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Сергей Хомич.

В церемонии открытия II Европейских игр уделят внимание истории и культуре Беларуси
«В ходе красочного шоу на стадионе «Динамо» запланировано порядка восьми художественных блоков. Каждый из них посвящен какой-либо теме, например, преданиям и легендам, средневековому прошлому Беларуси. В сценарии шоу уделяется внимание творчеству белорусских литераторов, среди которых Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович, Ян Барщевский, а также о деятельности Евфросинии Полоцкой, Всеслава Чародея, Франциска Скорины. В ходе шоу будут раскрыты яркие и славные страницы белорусской истории. Для нас церемония открытия II Европейских игр — шанс рассказать о богатом, интересном культурном наследии страны», — отметил Сергей Хомич.

Он также отметил, что над проведением церемонии работает международная режиссерская группа. Ее участники смогли во многом оригинально посмотреть на исторические события в современном стиле.

Зрители также при помощи специального приложения Opening Ceremony AR Minsk 2019 могут увидеть шоу с эффектами дополненной реальности. Для операционной системы Android приложение доступно по ссылке, для iOS его можно скачать здесь. Подробно о работе приложения дополненной реальности рассказали разработчики на недавней презентации.

Генеральная репетиция шоу пройдет на минском стадионе «Динамо» 19 июня, а церемония открытия II Европейских игр — 21-го. Как сообщалось, в Минске на главной арене масштабного культурно-спортивного шоу выступят оперная певица Анна Нетребко и популярный певец Димаш Кудайберген из Казахстана.

Расписание соревнований II Европейских игр
и стоимость билетов

По информации БелТА.

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