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В плену «Покровских ворот». Актер Борцов «объелся» ролью Саввы Игнатьевича

14.06.2019 10:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В плену «Покровских ворот». Актер Борцов «объелся» ролью Саввы Игнатьевича
Виктор Борцов в роли Саввы Игнатьича. © / «Покровские ворота» (1982) © / Кадр из фильма

Виктор Борцов родился 14 июня 1934 года в Оренбурге в простой семье.

«Всю свою жизнь папа проработал в „Заготзерне“. — Рассказывал актер в одном из интервью. Был репрессирован. За что? А кто ж его знает, за что сажали в 37-м! Назвали „врагом народа“. Мать Борцов потерял очень рано. Всего в 42 года она умерла после продолжительной болезни — рассеянного склероза.

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Окончив школу, Борцов с первой попытки поступает в Театральное училище им. Щукина при Малом театре. Однокурсниками Виктора были Юрий СоломинАлексей ЭйбоженкоРоман Филиппов. Руководителем их курса была легендарная актриса, народная артистка СССР Вера Пашенная, запомнившаяся её ученикам легендарной фразой: „Уходя со сцены, всегда оставляйте кусочек сердца“.

Именно так и было — с 1957 года служа в Малом театре, Борцов полностью отдавался своим ролям. В кино же Борцов сыграл более чем в 40 картинах. Но визитной карточкой, безусловно, навсегда стала роль Саввы Игнатьича из любимого многими поколениями фильма Михаила Козакова „Покровские ворота“. Хотя, как выясняется, герой этот вовсе не был для него любимым в фильмографии.

„Покровские ворота“ случились в 82-м. — Рассказывал артист, — С Мишей Козаковым мы к тому времени были неплохими приятелями. Но я ему почему-то в голову не приходил, когда он искал актера на роль Саввы Игнатьича. До тех пор, пока меня ему не показал человек, которого я и знать не знал... Андрюша Миронов, например, пробовался на роль Хоботова, которую потом сыграл РавиковичЛазарев Женя — на мою роль, а Гундарева — на роль Маргариты Павловны, которую, как известно, сыграла Инна Ивановна Ульянова».

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Сниматься Борцову было легко, т.к. он «вырос во дворе коммунальном». По признанию Леонида Броневого, сыгравшего исполнителя куплетов в картине, актёрам в «Покровских воротах» не приходилось задумываться над красками для роли. Козаков перед каждым дублем выходил и показывал каждому участнику, что и как нужно сделать. Единственным исключением был Борцов. По признанию самого актера, наоборот, он «знал и рассказывал Мише, как должен быть одет мой герой, какой походочкой он должен ходить, какие усы носить, в какую игру играть — в „лянгу“ тогда все резались». Опасался артист одного — успеет ли Козаков снять фильм за месяц, т.к. у Борцова были запланированы гастроли в Тбилиси. Режиссёр успел.

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Но сам артист, несмотря на невероятную популярность «Покровских ворот», признавался: «Если откровенно, не люблю я много говорить об этой картине. Это ж было уже так давно... У меня и до, и после этого было предостаточно работ не хуже. А „Покровские ворота“... Во время съемок Козаков разрешал нам просматривать уже отснятый материал, дубли — зря он это делал, потому что, знаете, мы как-то... объелись этим фильмом».

Фильм этот, кстати, Борцов ни разу так и не посмотрел от начала до конца.

Гораздо больше импонировал актеру другой его персонаж — Гаврила в «Гардемарины, вперед!». Изначально режиссёр Светлана Дружинина предложила маленькую роль — банщика, который почти до смерти «зажаривает в баньке де Брильи». Борцову такое предложение показалось неинтересным, он уехал сниматься в другом фильме. «И тут они мне звонят и отдают Гаврилу. — вспоминал он. — Естественно, я сходу дал «добро». А банщика того сыграл какой-то солдат, которому в фильме я подарил одну из своих любимых и часто употребляемых в жизни фраз: «Позвольте замереть в глубоком пардоне!»

Трилогию о гардемаринах Борцов обожал. Виктор Андреевич разочарован был только тем, что «при монтаже режиссер фильма Светлана Дружинина очень многое вырезала. Очень жаль... Я люблю своего Гаврилу, этого самородка, который делает мази, продает их и очень часто выручает деньгами своего барина, одного из гардемаринов — Никиту Оленева».

Работая над ролью, кстати, Борцов специально записывался на прием к докторам, чтобы спросить пару терминов на латыни. «Так родилась крылатая фразочка в фильме: “Валерьянку надо пить, мадэ эд ноктэ!”», — говорил артист в беседе с журналистом.

В последние годы Виктор Борцов сильно болел. Лежа дома, он пересматривал кассеты со своими спектаклями в Малом. Грустил о том, что ему хотелось бы больше играть в комедиях. Артист считал, что этот жанр — самый трудный. Заставить человека смеяться гораздо труднее, чем плакать.

В плену «Покровских ворот». Актер Борцов «объелся» ролью Саввы Игнатьевича
Виктор Борцов. Кадр из фильма «Гардемарины, вперёд!» (1987) 
 
 
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Актер Виктор Борцов широкому кругу зрителей запомнился по двум ролям — Саввы Игнатьевича из «Покровских ворот» и Гаврилы из «Гардемаринов». По первой — больше, но...
 
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